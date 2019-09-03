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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı hayvan eti diplomasisi sürüyor - BAĞDAT

Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı hayvan eti diplomasisi sürüyor - BAĞDAT

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Bağdat 'taki Cemile ve tarihi Şorca Çarşısı'nı ziyaret etmesi - Büyükelçisi Yıldız, yumurta toptancıları ve Türkiye'den ürün ithal eden tüccarlarla görüşmesi - Büyükelçisi Yıldız, Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer Hamdani ile görüşmesi - Büyükelçisi Yıldız, Cemile ve tarihi Şorca Çarşısında gezmesi - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportajBAĞDAT (AA) – Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat 'taki Cemile ve tarihi Şorca Çarşısı'nı ziyaret ederek, yumurta toptancıları ve Türkiye'den ürün ithal eden tüccarlarla görüştü.Cemile Çarşısı'nda yumurta toptancıları ve kanatlı hayvan eti ithalatçıları ile bir araya gelen Büyükelçi Yıldız, Irak hükümeti tarafından haziran ayında yumurta, kanatlı hayvan eti ve balık etine getirilen ithalat yasağının pazardaki yansımaları hakkında bilgi aldı.Yıldız'ın görüştüğü yumurta tüccarları, Bağdat yönetiminin ithalat yasağı kararının ardından ülkede yumurtanın koli fiyatının hızlı şekilde yükseldiği ifade ederken, yerel üretimin pazarın talebini karşılamaya yetmediğini, bu nedenle ithal yumurtanın kaçak olarak İran sınırından girmeye devam ettiğini dile getirdi.Iraklı tüccarlar, kısmen de olsa ithalata tekrar izin verilmesi gerektiğini kaydetti.
Yıldız'ın görüştüğü et ithalatçıları da yerel üretimin, Irak'ın ihtiyacının küçük bir bölümünü karşılayabildiğini aktardı.Başkent Bağdat 'ın tarihi Şorca Çarşısı'nı da gezen Yıldız, Türkiye'den çeşitli ürün ithal eden tüccarların sorunlarını dinledi. - "Ortak çözüme ulaşmaya çalışacağız"Temaslarının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, " Bağdat 'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık." dedi.
Yumurta ve kanatlı hayvan etine konulan yasağın, Türkiye'deki üretici ile Irak'taki ithalatçı ve tüketicilere etkisini Irak makamlarına ileteceklerini ifade eden Yıldız, "Bu konuda iki ülkenin de çıkarına olacak ortak bir çözüme ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yumurta Haziran Ayı Yansıma Başkent Hükümet 

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