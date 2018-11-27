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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
'Türkiye'nin borcundan fazla dövizi var' - ÇORUM

'Türkiye'nin borcundan fazla dövizi var' - ÇORUM

"Türkiye'nin borcundan fazla dövizi var" - ÇORUM - "Anadolu markaları buluşuyor, Türkiye yükseliyor" adlı söyleşiye katılanlardan detaylar - Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı'nın açıklaması"Türkiye'nin borcundan fazla dövizi var"ÇORUM (AA) - Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin, "Türkiye iyi yerdedir. Türkiye'nin borcundan fazla dövizi vardır." dedi.
Ahlatçı, özel bir dergi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Anadolu markaları buluşuyor, Türkiye yükseliyor" adlı söyleşiye katıldı.
Merkez Bankasının Para ve Efektif Piyasalar Kurulunun 8 üyesinden biri olan Ahlatçı, söyleşide Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.Ahlatçı, Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ve dalgalanmaya karşı iyi tedbirlerin alındığını, ekonominin düzeleceğine inandığını söyledi.

Döviz kurundaki artışla faiz ve enflasyonun da yükseldiğine dikkat çeken Ahlatçı, "Türkiye iyi yerdedir. Türkiye'nin borcundan fazla dövizi vardır. Şu anda yerleşik kişilerin bankalarda 160 milyar dolar dövizi var. Türk halkında 3 bin 850 ton altın var. Bunun parasal karşılığı ise 150 milyar dolar. Merkez Bankasının döviz rezervi, bankaların zorunlu rezervini çıktıktan sonra yaklaşık 28 milyar dolar. Merkez Bankasının elindeki altınlarla hepsini toplayınca 463 milyar dolarımız var. Borcumuz ise 453 milyar dolar. Yani bunu eğer güven verici şekilde idare ederseniz, borcunuz yok demektir." diye konuştu.
Ahlatçı, ülke ekonomisi için faizin önemli olduğunun anlatıldığını, ancak asıl önemli olanın kur olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Bir ülkede kur çok önemli. Kuru normal götürürseniz bunlar olmazdı. Ben, düzeleceğini düşünüyorum. İyi tedbirler alınıyor. Kabinenin açıklandığı gün kur 4.51 liraydı. O gün eğer dolarınızı bozdurup, paranızı faize verip, şimdi onu alıp üzerine koyarsanız, 5.25'i bulursunuz. Bugün de 5.25'tir. Yani dolar yerine oturmuştur. Döviz burada kalmalı, faizi aşağı indirmeliyiz."

Döviz Rezervi Enflasyon Salar Dolar Milyar Dolar 

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