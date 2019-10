Türkiye’nin bal kabağı ambarında hasat başladı

-Hasat yapılırken görüntüsü

-Emekli Ziraat Teknikeri Hüseyin Çukur'un konuşması



( DÜZCE -ÖZEL)-Bal kabağı üretici fiyatın yükselmesini bekliyor DÜZCE



- Türkiye’de kabak üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de lezzetiyle ön plana çıkan balkabağının hasadı başladı.

Bu yılki rekolte memnun ederken, fiyatlar ise üreticilerin yüzünü güldürmedi. İlerleyen günlerde fiyatların artmasını bekleyen balkabağı üreticileri umutlu. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Türkiye’nin 3. Büyük üreticisi durumundaki Düzce’de önemli bir yere sahip olan balkabağının hasadı yapılmaya başlandı. Tarlalardan hasadı yapılan balkabakları, toplanmaya başladı.

Ankara, Sakarya’nın ardından Türkiye’nin en önemli balkabağı yetiştiren ili Düzce’de geçen yıl 8 bin 200 ton balkabağı yetiştirilmişti. Bu sene ise rakam 8 bin 400 ton oldu. Aromasıyla Türkiye’de tek olan Düzce Kabağı ile ilgili bilgiler veren Emekli Ziraat Teknikeri Hüseyin Çukur, balkabağı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kabak üretiminin arttığını dile getirdi. Çukur, ilerleyen günlerde bal kabağının fiyatının artacağını belirterek “Bal kabağı ülkemiz genelinde her yerde hemen hemen yetişir ama en yoğun yetiştirilen yerlerin arasında Ankara, Sakarya ve Düzce gelir. Son zamanlarda özellikle Düzce ilimizde değişik çalışmalar sonucunda kabak ekilişinin arttığını görüyoruz. Ekilişi üretimi arttırmak için mutlaka ve mutlaka vatandaşı kurtaracak şekilde maliyeti düşürüp, vatandaş eğer para kazandığını anlarsa güzel olur. Anlamazsa bu işi niye yapsın. Geçen yıl Düzce’de yapılan etkinlik kabak ekilişini Düzce’de bir hayli artırmış gözüküyor. Fiyatlar şu anda başlangıç. Çok fazla iyi değil ama ilerleyen günlerde fiyatlar artacağını düşünüyoruz. Kabak tanıtımı Düzce için çok önemli çiftçi için çok önemli her şey için bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Kabak çok iyi bir besin maddesi. Eğer bunu pazarlayabilirsek. Öncelikle Pazar ve pazarlama sorununu çözmemiz gerekiyor. Pazarlama çözümünde hem fiyat artışı hem çiftçinin kazanımı hem Düzce’mizde ki ekiliş alanlarının artacağına eminim. Bundan hiçbir kuşkum yok. Çünkü para kazanılacak. Çiftçi hangisinden para kazanacaksa ona gider. Bu sene kabak para etmedi gelecek sene mısır yapar. Ama biz balkabağı ekimini devamlı hale getirmek istiyoruz. Kabakta istikrarlı bir fiyat olsun her sene ekiliş artsın üretim artsın kalite artsın. Bizim derdimiz bu” diye konuştu.

“8 bin 400 ton başkabağı üretildi” Hüseyin Çukur, balkabağı ile ilgili olarak Düzce’de yapılan festival ve programlarla üretiminin arttığına dikkat çekerek “Düzce’de geçen sene bildiğim kadarıyla 8 bin 8 bin 200 ton civarlarında bir üretim oldu. Bu yıl biraz daha üzerinde 8 bin 300, 8 bin 400 ton civarında üretimini bekliyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Aroması ile üstünlük sağlıyor“ Emekli Ziraat Teknikeri Hüseyin Çukur, Düzce’de yetişen balkabaklarının aroması ile diğer illerde yetiştirilen balkabaklarına üstünlük sağladığını da dile getirerek; “Düzce kabağı aroması bakımından gösterişi bakımından lezzeti bakımından diğer kabaklara üstünlük sağlıyor. Lezzeti güzel. Aroması güzel. Tüketicinin damak tadına hitap etmesi gerekiyor. Tüketicinin damak tadına hitap ederse devamlı buradan gelip alır. Tüketici bunu tüketmezse biz bunu zaten yapamayız. Çünkü ürettiğimizi satmamız gerekiyor. Hepsini kendimiz yiyemeyeceğimize göre satmamız gerekiyor. Şu anda bildiğim kadarı ile kilosu 1 lira ile 1,5 lira arasında gidip geliyor. Fiyat sürekli oynuyor” dedi.