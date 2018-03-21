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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye-Moğolistan 8. Dönem KEK Toplantısı - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu - ULANBATOR

Türkiye-Moğolistan 8. Dönem KEK Toplantısı - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu - ULANBATOR

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıTürkiye - Moğolistan 8. Dönem KEK Toplantısı - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve ilişkilerimizi yeniden tesis etmek zaruridir" - "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açarak arzulanan ivmeyi yakalamayı umuyoruz"ULANBATOR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Moğolistan ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açarak arzulanan ivmeyi yakalamayı umuyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 8. Dönem Türkiye - Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Toplantısı'nın kapanışında konuştu.
İki ülke arasında ticaret ve kültür köprüsü kurulmasını hedeflediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moğolistan ile ilişkileri daha üst seviyelere çıkarma arzusunu dile getirdi.Çavuşoğlu, 2017'de ikili ticaret hacminin 28,2 milyon dolar seviyesine çıktığını anımsatarak bu dönemde Türkiye'den Moğolistan'a ihracatın 24,4 milyon dolar, ithalatının ise 3,8 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.İkili ticaretteki en yüksek değerin 2013 yılında 48,5 milyon dolar ile yakalandığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moğolistan'daki mevcut yatırım tutarının 2,8 milyon dolar olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, bu rakamların düşüklüğüne dikkati çekerek "Ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve ilişkilerimizi yeniden tesis etmek zaruridir." diye konuştu.
- TİKA'nın faaliyetleriBu kapsamda ilgili alanlardaki teknik altyapının sağlamlaştırılması çağrısını yapan Çavuşoğlu, bu ülke makamlarıyla gerekli iş birliği desteğini sağlamaya hazır oldukları mesajını verdi.Çavuşoğlu, TİKA'nın Moğolistan'da yürüttüğü projelere vurgu yaparak TİKA'nın aynı zamanda bu ülkedeki kalkınma projelerine teknik destek sağladığının altını çizdi.TİKA'nın iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkının büyük olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke iş dünyasından temsilcilerin sıklıkla bir araya gelmesinin önemine işaret ederek bu konuda her iki ülkeye de büyük görev düştüğünü kaydetti.
- İş birliği fırsatlarıTürkiye'nin tarım, hayvancılık, havacılık ve inşaat alanlarında da Moğolistan'a tecrübelerini aktarmaktan memnuniyet duyacağını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, KEK toplantısının bu yönde çok olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.
"Moğolistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açarak arzulanan ivmeyi yakalamayı umuyoruz." diyen Çavuşoğlu, toplantılar çerçevesinde Maarif Vakfının faaliyetleri ve helal gıda akreditasyonla ilgili faydalı bilgilendirmeler yaptıklarını kaydetti.
Bunların yanı sıra savunma sanayisinde iş birliği potansiyelini ele alma fırsatı bulduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Moğolistan ile yeni alanlarda farklı iş birliği potansiyellerini keşfetmeleri gerektiğini belirtti.
KEK toplantısında Çavuşoğlu'na TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal eşlik etti.Toplantının ardından Türkiye - Moğolistan KEK 8'inci Dönem Protokolünün imza törenine katılan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Moğol yetkililerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.Diğer yandan Çavuşoğlu, KEK Eş Başkanı olan Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Enkhbold ile toplantıdan önce ikili bir görüşme yaptı.

Savunma Sanayi Hatıra Fotoğrafı 2 Milyon Dolar Hayvancılık İş Dünyası 

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