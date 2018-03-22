'Türkiye kompozit malzeme pazarı hacmi 1,5 milyar avro' - KARABÜK
"Türkiye kompozit malzeme pazarı hacmi 1,5 milyar avro" - KARABÜK - İstiklal Marşı'nın okunması - Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kutluğ'un konuşması - Detay"Türkiye kompozit malzeme pazarı hacmi 1,5 milyar avro" - Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kutluğ: - "Kompozit malzeme pazarı 1,5 milyar avro ve 200 - 300 bin ton diye tabir ediyoruz, bir hacme ulaşmıştır. Büyük bir kapasitesi vardır" - "(Kompozit) Bu malzemelerin gelişmişlik kriteri bir ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bir ülke bunları ne kadar talep ederse onun gelişmişliği, sektöre ve sanayiye olan sorumluluğunu yerine getiriyor anlamına gelmektedir"KARABÜK (AA) - Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kutluğ, kompozit malzeme pazarının 1,5 milyar avro hacme ulaştığını bildirdi.Kutluğ, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de polimer kompozit üreten 180 firma olduğunu, 800'e yakın yan sanayi şirketi ve 8 bin 200 çalışan bulunduğunu söyledi.
Kompozit sektörünün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikame malzemelerden pay alarak büyümekte olduğunu ifade eden Kutluğ, "Kompozit malzeme pazarı 1,5 milyar avro ve 200 - 300 bin ton diye tabir ediyoruz, bir hacme ulaşmıştır. Büyük bir kapasitesi vardır. Yıllık büyümemiz yüzde 8 ile 12'dir. Kompozit malzemelerin gelişmişlik kriteri vardır. Bu malzemelerin gelişmişlik kriteri bir ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bir ülke bunları ne kadar talep ederse onun gelişmişliği, sektöre ve sanayiye olan sorumluluğunu yerine getiriyor anlamına gelmektedir." diye konuştu. Türkiye'de kompozit malzemenin en çok yer altında kullanıldığını aktaran Kutluğ, şöyle devam etti:"Otomotiv sektörü çok önemli bir sektördür. Hepimizin görmüş olduğu tamponların içerisinde, görmediğimiz tavanların içerisinde bir polimerdir. Savunma sanayisinde, tank yapımında, silah yapımında bunlar hafif ve önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Otomotiv sektöründe Türkiye'de kullanım yüzde 24, dünya ortalaması 28'dir."Kutluğ, ileri teknoloji ürünlerin Türkiye'de üretilmesinin hızlanmasıyla özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha fazla miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Kompozit sektörünün katma değeri yüksek ürünler ürettiği ve yarının malzemesi olduğu için Türkiye açısından çok önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Kutluğ, "Hükümet, yerel yönetimler, yatırımcı kuruluşlar ve sanayicilerin malzeme alımlarında geleneksel malzemeler yerine daha hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan kompozit malzeme alternatiflerini aramaları, hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından yararlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.İki gün sürecek sempozyuma, 17 ülkeden 397 bildiri ile 667'si Türkiye'den, 70'i yurt dışından olmak üzere 737 bilim insanının direkt veya dolaylı katılım sağladığı kaydedildi.