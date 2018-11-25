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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye kendi gazete kağıdını üretecek İzle

Türkiye kendi gazete kağıdını üretecek İzle

Fabrika alanı

Strateji Fabrika İhlas Yurt Dışı Özelleştirme 

-Kağıt üretimi yapacak devasa makine
-Genel Müdür Ahmet Taşçı'nın bazı makineleri anlatması
-Taşçı'nın açıklamaları
-İşçilerin çalışması

( BALIKESİR -ÖZEL)- Varaka Kağıt kapılarını İHA'ya açtı- Gazete kağıdında yerli ve milli üretimin için geriye sayım başladı- Hurdadan imal edilecek gazete kağıdı ile ekonomiye artı değer katacaklar BALIKESİR

- Balıkesir'de eski SEKA fabrikasını satın alarak yeniden yapılanan şirket, hurda kağıtlardan Türkiye'nin ihtiyacı olan gazete kağıdını üretecek. Ocak ayında üretime başlayacak fabrika, hurda kağıtları değerlendirerek hem Türk basınının talebini karşılayacak, hem de cari açığa katkı sağlayacak. Balıkesir'de eski SEKA fabrikasını özelleştirmeden satın aldıktan bir süre sonra sıfırdan fabrika inşa eden Albayraklar Grubu'na bağlı Varaka Kağıt şirketinde yerli ve milli üretim için geriye sayım başladı.
Kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açan Varaka Kağıt firmasının genel müdürü Ahmet Taşçı, fabrika ile ilgili bilgiler verdi. Taşçı, "Türkiye'de 35 yıldır kağıt sektöründe çalışıyorum. Eski SEKA olarak bilinen Balıkesir Kağıt Fabrikası'nı Albayraklar olarak 2003 yılında özelleştirmeden satın alarak çalışmalara başladık. Bir takım problemlerden ötürü devreye girmesi gecikmiş. Fakat son 4 yılda hızlandık. Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi ocak ayının sonu gibi üretime geçeceğiz. Hatta şuan 2 vardiya 12'şer saat çalışıyoruz. Buradaki üretimimiz yüzde 100 olarak hurda kağıt ile olacak. Ağaç vesaire kullanılmayacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan gazete kağıdının yüzde 70 civarını bu fabrika karşılayacak. Makinemizde bazı revizyonlar yaptık. Diğer ambalaj kağıdı hurdaları ile de ambalaj kağıdı üretmeyi de hedefliyoruz. Yılda 300 bin tona yakın kağıt üreteceğiz. Ocak ayındaki denemelerin ardından şubat ayı içinde satılabilir bir ürün çıkacak. Hammadde girişi ve mamûl çıkışı göz önüne alınırsa yaklaşık her gün 100 TIR buradan iş alacak. Bu da Balıkesir ekonomisine ciddi katkı demektir. Ayrıca fabrikada direkt çalışan TIR ve personelleri de göz önüne alırsak Balıkesir ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Kağıt imalatında hurda kağıt kullandığımız için, bu kağıt ekonomiye müdahil olduğu için ithal yerine bu ülkenin hurdası ile kağıt üretileceği için ülkemizden yurt dışına çıkan paranın da önünün kesileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Balıkesir'de ki bu üretim ile cari açığa çok büyük katkımız olacak. En güzeli de şehri çöplüklerini dolduran kağıt atıklar burada ürüne dönecek ve ithalatın önü kesilecek" dedi.
Bakan Varank'ın gündeminde Büyük bir alan içinde hummalı çalışmalarını sürdüren Varaka Kağıt, üretim için geri sayıma başlarken, aynı zamanda arıtmasından atıkların bertaraf edilmesine kadar çevreci bir tesis. Varaka Kağıt'ın üretime geçmesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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