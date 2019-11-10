Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı - İmza töreni - İSTANBUL
- İmza töreninden görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul ’da düzenlenen Türkiye - Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası ülkeler arası anlaşmaların imza töreni de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bugün gerçekleştirilen İş Forumunda (Türkiye - Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır." dedi. Oktay, Türkiye - Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.
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