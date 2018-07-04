Türkiye ile Sudan arasında ''Ticaret ve Yatırım Kalkınma İş Birliği Protokolü'' imzalandı

--Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuşması

--Sudan Ticaret Bakanı Hatim El Sir Ali konuşması detay

--basın mensuplarının sorularının cevaplanması



( ANKARA )- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:"'Türkiye'nin menfaatleri adına adım atmaktan çekinmeyeceğiz''-''Haziran ayı itibariyle yüzde 15.4'lük enflasyon rakamı beklentilerin biraz üzerinde. Bu rakamın yüksek çıkmasıyla ilgili beklentimiz vardı''-''Hükümet olarak gelecekle ilgili birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele'' ANKARA



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sudan Ticaret Bakanı Hatim El Sir Ali'nin himayelerinde Sudan ile Türkiye arasında ''Ticaret ve Yatırım Kalkınma İş Birliği Protokolü'' imzalandı. Zeybekci, ''Hükümet olarak gelecekle ilgili birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele'' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sudan Ticaret Bakanı Hatim El Sir Ali ve beraberindeki heyeti ağırladı. Zeybekci ve Ali'nin himayelerinde iki ülke arasında ''Ticaret ve Yatırım Kalkınma İş Birliği Protokolü'' imzalandı. Protokolün imzalanmasından sonra bir konuşma yapan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 24-25 Aralık 2017 tarihinde Sudan'a gerçekleştirilen ziyaret sırasında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin somut iş birliğine dönüştürecek adımlar attıklarını kaydederek, ''Türkiye'nin bugüne kadar sonuçlandığı serbest ticaret anlaşmaların çoğunda sağlamadığı kadar büyük bir açılımı Sudan'a sağlamış oluyoruz.Türkiye olarak ;Sudan'a yaptığımız bu açılımı yaparken Sudan'ın hassasiyetlerini de dikkate alarak bunu 10 yıl gibi bir zaman dilimine yayıyoruz. Bu anlaşmayı TBMM'den onay sürecini hemen başlatacağız ve kendilerinin de Sudan'da onay sürecini tamamlamalarını bekliyoruz. Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmi 2002 yılında 70 milyon dolar seviyesinden 2017 sonu itibariyle 480 milyon dolar seviyesine geldi. Sudan ekonomisi için gerekli olan here türlü adımı atmaya da hazırız'' ifadelerini kullandı. ''Türkiye'nin menfaatleri adına adım atmaktan çekinmeyeceğiz'' Zeybekci, yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin soruyu yanıtlayan Zeybekci, ''Amerika'nın Çin ile ticaret savaşları başlamadı. ABD Avrupa Birliğiyle üst düzey bir ticaret savaşı başlattı. Bizim de etkilendiğimiz alanlar oldu, karşı önlemlerimiz oldu. Bundan sonra ABD'nin alacağı kararlarla ilgili bizim de anında cevaplarımız olacaktır. Türkiye'nin menfaatleri adına adım atmaktan çekinmeyeceğiz. Bunlar bütün dünyayı etkileyen gelişmeler. Dünyanın büyük ekonomisi ve diğer bloklar arasında olan bu gelişmelerden kurlarının etkilenmemesini beklemek zor. Dolayısıyla doların değer kazanması veya diğer para birimleri arasındaki hareketlilik bizde de var. Şu an gelmiş olduğumuz noktadaki enflasyon rakamları, Haziran ayı itibariyle yüzde 15.4'lük enflasyon rakamı beklentilerin biraz üzerinde. Bu rakamın yüksek çıkmasıyla ilgili beklentimiz vardı. Bir miktar onun üzerinde geldi. Bu ayla ilgili gerek mevsimsel etkiler gerek diğer maliyetlerin artması gerek kur, TL'nin değer kaybetmesi, gerekse enerji ve ham madde fiyatlarındaki yansıması ve en büyük kalem tabii ki gıda enflasyonunun yüzde 18.9 seviyesinde artması. Hükümet olarak gelecekle ilgili birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele. Bu ay itibariyle enflasyonla arzın arttırılması yönünde özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığı arza artırarak ve üretimi artırarak gerektiğinde de oması gereken müdahaleleri yapabilecek şekilde bunları uygulamaya koyacağız. Seçim ortamında bile bazı ürünlerdeki gerekli müdahaleleri yaptık. Önümüzdeki süreçte bu hızla devam edecek. Enflasyonun sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Bizim asıl hedefimiz arzı artırıcı aradaki ürün kaybıyla ilgili önlemi, destek ve teşvikleri artırıcı tedbirlerimiz olacak.Enflasyonla kesinlikle mücadelemizde başarılı olmak zorundayız, bunun bilincindeyiz'' açıklamalarında bulundu. Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum. Bugüne kadar kendi başına karar alabilen merkez bankamızın önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmeleri mutlaka olacaktır. Zeybekci, 'Yeni kabinede sizi görebilecek miyiz?'' sorusuna ise, ''Bu konuda alınmış olunan bir karar var. Ekonomi Bakanlığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı haline getiriliyor bazı sorumluluk alanları da ilave edilerek. Bu konudaki karar Cumhurbaşkanımızındır. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki takdir yetkisini ,bu konudaki karar alma sorumluluğunda milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Pazartesi akşamı hep beraber göreceğiz'' yanıtını verdi. (SKT-BC -

