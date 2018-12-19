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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye-Hindistan İş Forumu - Bakan Pekcan (1) - YENİ DELHİ

Türkiye-Hindistan İş Forumu - Bakan Pekcan (1) - YENİ DELHİ

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - DetaylarTürkiye - Hindistan İş Forumu - Bakan PekcanYENİ DELHİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından düzenlenen Türkiye - Hindistan İş Forumu'na katıldı.
Pekcan: "2002 yılında 637 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2017'de 7 milyar dolara, 2018'de de 11. ay itibarı ile 8 milyar dolara ulaşmış durumdadır."

Dera Dolar Milyar Dolar 7 Milyar Dolar Başkent 

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