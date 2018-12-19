Türkiye-Hindistan İş Forumu - Bakan Pekcan (1) - YENİ DELHİ
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - DetaylarTürkiye - Hindistan İş Forumu - Bakan PekcanYENİ DELHİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından düzenlenen Türkiye - Hindistan İş Forumu'na katıldı. Pekcan: "2002 yılında 637 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2017'de 7 milyar dolara, 2018'de de 11. ay itibarı ile 8 milyar dolara ulaşmış durumdadır."