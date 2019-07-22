Türkiye’deki mahkumların ağzını 'Cihan' tatlandırıyor Haberi

-Domates hasadından detay görüntü

-T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin’in konuşması

-Ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli’nin konuşması



( MANİSA )- Salihli Cezaevinde 'Cihan' ismi verilen yerli karpuz hasadı yapıldı MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yerli tohumla üretim seferberliği kapsamında üretilen ve 'Cihan' ismi verilen karpuz, hasat edilerek Türkiye genelindeki 200’e yakın cezaevine gönderildi. İşyurdu Müdürlüğünde hasat edilen karpuzlar, Salihli genelinde hasat edilen ilk karpuzlar oldu. Birçok sebzenin üretimi yapılan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde Cihan F1 cinsi karpuzun hasadına başlandı. T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, “Salihli’de ilk karpuz hasadını biz yaptık. Bizim için mutlu bir gün” dedi.

Kurumun, birçok tarımsal ürünün üretiminde çok önemli bir konuma geldiğini kaydeden Keskin, “Kurumumuzda işyurdu faaliyetleri kapsamında yerleşkemizde bulunan 15 dekar alanda karpuz yetiştiriciliği gerçekleştirmekteyiz. Bugün güzel ve mutlu bir gün. Bölgemizdeki ilk karpuz hasadını Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü olarak biz yaptık. Ceza infaz kurumumuzda işyurdu faaliyetleri kapsamında toplamda 139 hükümlümüz sigortalı bir şekilde çalışmaktadır. Çünkü işyurdu olarak tarımsal faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Burada yetiştirilen birçok ürünümüz 200’e yakın ceza infaz kurumuna gönderilmekte hem de kurumumuz yerleşkesinde bulunan alanda ve Salihli Adliyesi’nde bulunan reyonlarda halkımıza satışı yapılmaktadır. İşyurtları olarak sadece zirai ürünler üretmiyoruz. Eski açık ceza infaz kurumumuzun bulunduğu alanda yine hükümlülerimizin de katkıları ile haşhaş ve susam ezmesinden tahin, pekmez, soğuk sıkım yağa kadar ve mantar üretimi dahil birçok alanda üretimlerimiz de mevcut" diye konuştu.

200 ton karpuz hasat edilecek Kurumda görevli ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli ise, “Ülke genelinde başlatılan yerli tohumla üretim seferberliği ile ilgili olarak işyurdumuzda da birçok ürüne yönelik faaliyetlerimiz oldu. Daha önce kurumumuza tahsisli bir alanda yerli tohumla arpa üretimi gerçekleştirmiştik. Şimdi yine yerli tohumla karpuz üretimi yapıyoruz. Yerleşkemizde bulunan alanımızda Cihan F1 çeşit karpuz üretimi yaptık. Bu karpuzumuzda bölgemizde hasat edilen ilk karpuz oldu. Yani 2019 yılının ilk karpuzu işyurdumuzda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl 160 ton karpuz hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yılki üretim hedefimiz 200 ton.” dedi.

Cezaevinde üretimi yapılan diğer ürünlerden de bahseden Bereketli şunları söyledi: "2 dekarlık bir alanda domates hasadımız da aralıksız sürüyor. Domateste de yüksek bir hedefimiz var. Çift hasat yapıp 50 ton domates almayı umuyoruz. Bu domateslerimizi de yine Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan ceza infaz kurumlarına göndereceğiz. Bu sene hasadına başlayacağımız diğer ürünlerden bazılar ise biber, patlıcan, salatalık.”

