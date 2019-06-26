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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi - ANKARA Haberi

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi - ANKARA Haberi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sümeyye Boyacı'ya sporcu ve müzisyenlere plaket takdimi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
Bakan Turhan törende alanlarında başarılı olan engeli sporcu ve müzisyenlere plaket verdi. (4)

Çekim 

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