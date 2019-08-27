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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

- Geminin denizden görüntüsü

Argo Etiler 

-- Geminin tekneye yüklenmesi
-- Geminin havadan görüntüleri

( KOCAELİ )- Kocaeli’den özenle tekneye yüklenen gemi yola çıktı KOCAELİ

- Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine yüklendi. Bursa’da üretilerek Singapur’a satılan 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı'nda nakliye gemisine yüklendi. Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı. Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur’a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı. Lük yatın gemiye yüklendiği ve çoğunlukla konteyner operasyonlarının yapıldığı DP World limanında, genel kargo ve proje kargo operasyonları hizmetleri de veriliyor.
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