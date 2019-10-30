Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye Avustralya pazarında 'metal' fırtınası estirecek - MELBOURNE İzle

Türkiye Avustralya pazarında 'metal' fırtınası estirecek - MELBOURNE İzle

Türkiye Avustralya pazarında "metal" fırtınası estirecek - MELBOURNE - Toplantıdan genel ve yakın görüntüler - Şerafettin Ceceli ile röportajTürkiye Avustralya pazarında "metal" fırtınası estirecek - MEPEX Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli: - "Türk ürünlerinin Avustralya pazarında iyi bir yer alacağını düşünüyoruz" - "Ürün kalitesi açısından hiçbir sıkıntımız yok"MELBOURNE – Avustralya’nın Sydney ve Melbourne kentlerine düzenlenen ticari ziyarette heyet başkanlığı yapan Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (MEPEX) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli, Türk ürünlerinin Avustralya pazarında mutlaka iyi bir yer alacağını düşündüklerini belirtti.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren MEPEX, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteği, Melbourne ve Sydney Ticaret Ataşeliklerinin katkısıyla Avustralya’da sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.Her iki kentte sektör temsilcileriyle bir araya gelen 9 firma ve 12 iş adamından oluşan ticaret heyeti, Türk ürünlerinin Avustralya’ya ihracatının yolunu açacak temaslarda bulundu.Avustralya’daki yaklaşık 30 firmayla gerçekleştirilen görüşmeleri AA muhabirine değerlendiren Ceceli, temasların oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Temasa geçilen firma sayısının fazla olmasının iyi sonuçlara da vesile olacağını hatırlatan Ceceli, ‘‘Avustralya ithalatçı ve sanayinin fazla gelişmediği bir ülke. Dolayısıyla o ithalat pazarında Türk ürünlerinin de mutlaka iyi bir yer alacağını düşünüyoruz. Şu anda Çin’in bir hakimiyeti gözüküyor pazarda ama biz dünyanın her yerinde Çin’in ürünleriyle, Çinli firmalarla rekabet eden yapıya sahibiz. Buna göre de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.’’ dedi.
- Doğrudan gemi nakliyatı ihracatı artırırAvustralya’ya yaklaşık 700 milyon dolar civarındaki ihracatın birkaç milyar dolara çıkması durumunda nakliye maliyetini yükselten aktarmalı gemi nakliyatının da doğrudan sefere dönüşeceğini belirten Ceceli, ‘‘Ürün kalitesi açısından hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız lojistikte görünüyor çünkü doğrudan bir gemi hattı mevcut değil. Avustralya’ya aktarmalı ticaret hem maliyet hem de zaman demek ama ticaret arttıkça mutlaka doğrudan hatlarda gündeme gelecektir.’’ ifadelerini kullandı.Avustralya’da ciddi bir gücü bulunan Türk iş adamlarını tedarikçilerinden Türk malı sormaları çağrısında bulunan Ceceli, ‘‘ 'Bunu Türkiye’den getirsen daha iyi olur daha uygun fiyatta bulabilirsin' derse o bize büyük bir avantaj sağlar. Yani bizim Avustralya’daki iş adamlarından en büyük talebimiz kendi ticaretlerinde, kendi üretimlerinde Türk malı talep ediyor olmaları, bunu yaparlarsa bu kapıyı kendileri açıyor olurlar, bir kere kapı açıldı mı zaten gerisi kolay. Biz buraya rahat gireriz.’’ değerlendirmesini yaptı.Avustralya’daki temaslarını yarın da sürdürmesi beklenen sektörel ticaret heyeti, 1 Kasım Cuma günü Yeni Zelanda’ya hareket edecek.

Muhabir Dolar Milyar Dolar İhracat Erimli 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı