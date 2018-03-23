Türk ve Arap iş adamları Niğde’de buluştu

-arap iş adamlarından görüntü

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-bakanın konuşması

-bakana hedyelerin verilmesi

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( NİĞDE ) -- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Eşref Fakıbaba:- ‘‘Türkiye bir yatırım cenneti, biz kardeşiz yatırım yapmak isteyenlere sonuna kadar destek veririz’’ NİĞDE



- Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğiyle Niğde’de “Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu” düzenlendi.

Niğde bölgesinde yatırım ortamının tanıtılması amacıyla planlanan iş Forumu ve Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen ve Suriye’den gelen 140 kişilik yabancı heyet katıldı.

Foruma katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Eşref Fakıbaba, yabancı iş adamlarına yaptığı konuşmada Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara destek sözü verdi. Bakan Fakıbaba konuşmasına şunları söyledi: ‘‘beraber olmamız her iki tarafında işine gelir ve neticede ülkeler kazanır, İslam kazanacaktır. Biz el ele verdiğimizde emin olun yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İslamın bu dünyada önemli ve tüm insanları seven sayan bir kardeşlik dini olduğunu bütün dünyaya ispat etmek için, esasında hepimizin bir araya gelmesi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Kardeşlerimizle Niğde’de işbirliği yapabiliriz, devlet olarak onların yanında olacağız. Bundan emin olabilirler. Her türlü işbirliğine açığız. Bunu karşılıklı özel iş adamı yapabilir. Gerekirse devlet olarak bizde ortak olabiliriz. Bu konuda Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti devleti güvence verir ve sonuna kadarda sözünü yerine getirir. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde ortaklık yaptıklarında devlet olarak hep onların yanında ve destekçisi olacağız. Türkiye bir yatırım cenneti. Sadece Türkiye değil karşımızdaki ülkede kardeşlerimizde kazanacaklar ve bütün dünyaya buradan açılacağız. Sudi Arabistan ve Türkiye el ele verirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güçlerimizi birleştirdiğimizde sadece ekonomide değil İslam olarak da dünyada örnek teşkil edeceğimizi görüyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sudi Arabistanlı yatırımcılar Bakan Fakıbaba ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e çeşitli hediyeler verdi. Bakan Fakıbaba Niğde ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz kahramanı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip, dua etti. (YE- )

