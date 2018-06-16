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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türk tavuğunda hedef Japonya’dan sonra Çin İzle

Türk tavuğunda hedef Japonya’dan sonra Çin İzle

civciv detaylar

Tarım Dolar İhracat Allah 

-tavuk detaylar
-kesimhane detaylar
-üretim paketlemeden detaylar
-araçlara yüklenme ve ihracat detayları
-HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir ile röportaj

( BURSA -HD)- HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir:- “Çin, Ortadoğu’dan daha büyük bir pazar” BURSA

- Japonya’dan sonra yeni ihracat hedeflerinin Çin olduğunu ifade eden HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, Çin’in Ortadoğu’dan daha büyük bir pazar olduğunu söyledi.

Türkiye ve Japonya arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrasında HasTavuk kemiksiz tavuk eti ihracatının ardından gözünü Çin’e çevirdi. Türkiye’nin üretimde, büyümesinde, ihracatında rekabeti yükseltecek firmalara ihtiyacı olduğunu belirten HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, “Biz HasTavuk olarak bunu üzerimize aldık. Şuanda da dünyada 28 ülkeye ihracat yapan bir yapıya ulaştık. Bu konuda Japonya ile 2 yıldır yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda, Türk tarım ve tavuk ürünlerinin ithalatı konusunda anlaşma yapıldı. 2017 Kasım ayı itibariyle de ihracatımız başladı.
Japonya’dan sonra önümüzdeki günlerde Çin ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. İnşallah Çin’e de mal satmaya başlamamızla birlikte çok geniş bir pazara hizmet edeceğiz” dedi.
Şuan Çin’e resmi olarak doğrudan bir ihracatlarının bulunmadığını ifade eden Şahin Aydemir, “Ama Hong Kong kanalı ile Türkiye’de üretilen bütün tavuk ayakları ve pençeleri Çin’e ihraç edilmektedir. Ancak Çin sadece bunları ithal etmiyor. Özellikle Türkiye’de kullanılmayan tavuk ibiğinden tutunda, diğer organlarına kadar hepsi Çin’de çok rahatlıkla tüketilmektedir. İhracatın başlamasından sonra buda bizim ekonomimize artı bir değer olarak kazandırılacaktır. O yüzden Çin, hem potansiyeli hem de kapasitesiyle çok önemli bir pazar oluşturmaktadır. Şuanda Hong Kong üzerinden yaptığımız ihraçta 400 dolara yakın aracılara ödeme yapıyoruz. Ama Çin’e doğrudan ihracat yaparsak bu 400 dolar bile Türkiye’de kalmış olacak. Bundan bile çok ciddi bir kazanım sağlanacaktır” şeklinde konuştu.
Çin’e yapmış olduğumuz ihracatımızı genişletirsek, bizim için Ortadoğu pazarından daha bir büyük pazar olacağına değinen Şahin Aydemir, Çin’i 200 bin ton civarında bir pazar olarak görüldüğünde Türkiye’nin vizyonu çok daha farklı yere gideceğine değindi.
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