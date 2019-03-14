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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türk Kızılay, GESOB iş birliğiyle mesleki eğitim - GAZİANTEP

Türk Kızılay, GESOB iş birliğiyle mesleki eğitim - GAZİANTEP

- GESOB ile Kızılay arasındaki protokolün imzalanması - GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu'nun konuşması - Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Salih Doğan'ın konuşmasıTürk Kızılay, GESOB iş birliğiyle mesleki eğitim - Gaziantep 'te yürütülecek proje kapsamında 70'i Suriyeli 80 kişiye ahşap iskelet montajı, otomotiv elektrikçiliği, çelik kaynakçılığı ve doğal gaz tesisatçılığı alanlarında eğitim verilecekGAZİANTEP (AA) - Türk Kızılay ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) arasında, "Suriyeliler ve Yerel Topluluklar İçin İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında 70'i Suriyeli 80 kursiyere mesleki eğitim vereceklerini söyledi.

Ahşap iskelet montajı, otomotiv elektrikçiliği, çelik kaynakçılığı ve doğal gaz tesisatçılığı alanlarında eğitim verileceğini ifade eden Küsbeoğlu, "Eğitimler 18 Mart'ta başlayacak ve 6 ay sürecek. Kursiyerlerden yüzde 20'si istihdam edilecek. Arzumuz bu istihdamın yüzde 70'lere çıkması. Bu projenin başarılı sonuçları olacağına inanıyoruz. Başarıyla bitirdiğimiz projelerin devamının gelmesini temenni ediyoruz." dedi.
Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Salih Doğan da söz konusu iş birliğinin kentteki ilk projeleri olduğunu belirterek, yerel halk ile Suriyeliler arasında kültürel uyumu sağlamak istediklerini kaydetti.

Siyer Mesleki Eğitim 

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