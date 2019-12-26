Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: '(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün değil' - ANKARA
Türk - İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün değil" - ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonun Toplantısı - Türk - İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamasıANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.
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