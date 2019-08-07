TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: '(Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi) Masa başında bu meseleyi çözelim' - ANKARA
TÜRK - İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi) Masa başında bu meseleyi çözelim" - ANKARA - TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Ergün Atalay'ın konuşmasıANKARA (AA) - TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
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