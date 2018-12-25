Türk-İş Genel Başkanı Atalay: '(Asgari ücret) Bu ücret kabul edilebilir bir ücret'- ANKARA
Türk - İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" - ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması - TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un açıklaması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un imza atması - Toplu fotoğraf çekimiAsgari ücret belli oluyorAsgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor. Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.ANKARA(AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.