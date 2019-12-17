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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Türk-İş: 'Beklentimiz 2578 liranın altında olmaması. Alım gücünün en fazla düştüğü noktadayız'

Türk-İş: 'Beklentimiz 2578 liranın altında olmaması. Alım gücünün en fazla düştüğü noktadayız'

AÇIKLAMALAR

( ANKARA ) Türk-İş: "Beklentimiz 2578 liranın altında olmaması. Alım gücünün en fazla düştüğü noktadayız"- Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sonrasında açıklamalarda bulunduTÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT- "TÜİK beklentimizin çok altında bir rakam açıkladı"- "Beklentimiz 2578 liranın altında olmaması. Alım gücünün en fazla düştüğü noktadayız"TİSK:- "Salt gıda harcamasından yola çıkarak bir asgari ücret hesaplamasını çok doğru bulmuyoruz"- "2020 yılında asgari ücret desteğinin 200 lira olmasını talep ediyoruz"

Misyon Toplantı Asgari Ücret 

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