Türk inşaat sektörünün Bulgaristan'daki çalışmaları sürüyor - SOFYA
- Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ile röportaj - Doğuş İnşaat ve ticaret A.Ş. Temsilcisi Süleyman Ergut ile röportaj - DetaylarSOFYA (AA) - Bulgaristan'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holding'in bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.
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