Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Eximbank ile Çinli ICBC arasındaki 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı Haberi

Türk Eximbank ile Çinli ICBC arasındaki 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı Haberi

- Bakan Pekcan’ın konuşması

İmza Töreni Dolar Çekim 50 Milyon Dolar İhracatçılar 

-- Anlaşmanın imzalanması
-- Fotoğraf çekimi

( İSTANBUL )- Ticaret Bakanı Pekcan: "Eximbank orta ve uzun vadeli finansman paketleri arayışında" İSTANBUL

- Türk Eximbank’a ICBC’den 3 yıl vadeli 350 milyon dolarlık kredi sağlayan anlaşma Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı törenle imzalandı. Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yapan Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın bundan sonra orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarına yöneleceğini söyledi.

Türk Eximbank ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) arasında 3 yıl vadeli 350 milyon dolarlık kredi anlaşmasını kapsayan imza töreni, Ümraniye’deki Türk Eximbank Genel Müdürlüğü binasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlendi.
Törene Bakan Pekcan’ın yanı sıra Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve Genel Müdürü Shaoxiong Xie katıldı.
İki kurum arasındaki anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu açıklamalarda bulundu: “Eximbank açısından ICBC ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmış olmak aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi ve kaynakların arttırılması açısından önemli. Bu da ihracatçımızın finansmanına yeni kaynaklar bulmak ve ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek açısından önemli. Eximbank 2018 yılı itibarı ile ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü finanse etmiş durumdadır ve ihracatımızın da yüzde 26’sını finanse etmiştir. Biz 2019 yılında bunu yüzde 27 - 28 oranlarına çıkarmayı hedefliyoruz. Bir taraftan da ihracatçılarımıza verdiğimiz finansman paketlerini çeşitlendirmek üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmada çeşitlenen pazarımızı ortaya koyuyoruz ve Türkiye artık finansmanda bütün paketleri değerlendiriyor. ICBC ile yapılan anlaşma, 3 yıllık bir anlaşma. Bundan böyle Eximbank, daha orta ve uzun vadeli finansman paketleri arayışında ve bunlarla ilgili anlaşmalar yapmak üzere hedefini belirlemiş bulunmaktadır. ICBC ile gerçekleşen bu anlaşmanın artarak devam etmesini ve Türkiye - Çin ticari ilişkilerine olumlu katkılar yapmasını bekliyorum.”
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı