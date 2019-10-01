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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Türk çam balı uluslararası coğrafi işaret yolunda İzle

Türk çam balı uluslararası coğrafi işaret yolunda İzle

Basralı çam alanı detay

Parmak Parmak İzi Mihenk Taşı Uluslararası Bakanlık 

-arıcılar detay
-çam balı üretimi detay
-çam balı petek detay
-Ziya Şahin detay
-Ziya Şahin ile röp.

( MUĞLA -ÖZEL)- Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türk çam balının uluslararası coğrafi işaret alması için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı MUĞLA

- Muğla Arıcılar Birliği’nin Muğla çam balının coğrafi işaret almasının ardından, Türkiye Arıcılar Birliği Türk çam balı adı altında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Türk çam balının uluslararası coğrafi işaret alması için FAO yetkilileri ile çalışmalara başladı.
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı (TAB) Ziya Şahin, Türk çam balının uluslararası arenada yerini alması için mutlaka coğrafi işaret alması gerektiğini belirtirken, dünyanın yüzde 92’sinin üretildiği Türk çam balının uluslararası alanda hem tanınırlığının hem de değerinin artacağını açıkladı.
Türkiye’nin bal ürününde ihracat kalemi olarak sadece çam balının olduğunun altını çizen TAB Başkanı Şahin, “Balda ihracat kalemimiz sadece çam balı. Avrupa'nın da çok üzerinde durduğu ve talep ettiği bir bal çeşidimiz olması itibarıyla Muğla'da coğrafi işaret alınmıştı. Bunu izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkilileri ile Türkiye Arıcılar Birliği olarak bizimle Türk çam balının uluslararası coğrafi işaret alması konusunda bir çalışmamız oldu. Muğla üzerinden biz bunu Türkiye özeline taşıdık. Sadece Muğla değil, Türk çam balı olsun diye. Şu anda ikinci üçüncü görüşmeler yapıldı. Proje taslağı çıkartıldı. Bursa Uludağ Üniversitesinden bir hocamız ile birlikte FAO’ya Türk çam ballarının ballarını coğrafi işareti alması için bir çalışma başlattık. Bizim 2014 yılında yaptığımız ve 2016 yılında bakanlık ile güdümlü proje yaptığımız Türk çam ballarındaki ülkesel çalışma parmak izi çalışması mihenk taşı oluyor. Dolayısıyla Türkiye şu anda kodeksine yerleştirmek üzere Türk çam balının kimliklendirme çalışmasını yapıyor. Bunun akabinde de Türk çam balına inşallah uluslararası coğrafi işareti almış olacağız. Ki bundan sonra Yeni Zelanda'nın Manuka balı ne ise Türk çam balı da o olmak zorunda. Bizim bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir tek beklentim var. Artık dünyanın yüzde 92'sini ürettiğimiz Türk çam balımızın üretim alanlarını orman teşkilatının uygun bulacağı şekilde genişletmemiz gerekiyor” dedi.

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