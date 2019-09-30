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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti - ÇANAKKALE İzle

Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti - ÇANAKKALE İzle

- Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerden detay görüntülerTürk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti - Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında geçen 40 bin 880 gemiden 23 bin 15'i kılavuz kaptan alırken boğazlardan geçen gemilerin ağırlığı 711 milyon 867 bin 406 groston olarak kayda geçtiÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 880 gemi geçti.AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden edindiği bilgilere göre, 2019'un ilk 6 ayında Çanakkale Boğazı'nı 71'i yedekli, 21 bin 26 gemi kullandı.Günlük ortalama 120 geminin geçtiği boğazda, en düşük sayıda geçiş 3 bin 257 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 782 gemi ile martta yaşandı. Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 247 gemi geçti. 10 bin 359'u kılavuz kaptan alan gemilerin toplam ağırlığı ise 413 milyon 486 bin 264 groston olarak hesaplandı. İlk 6 ayda boğazdan geçen tanker sayısı ise 4 bin 880 oldu.Geçen yıl Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 22 bin 65 gemi geçmişti. - İstanbul Boğazıİstanbul Boğazı'nı ise yılın ilk 6 ayında 19 bin 854 gemi kullandı.Boğazdan geçen 12 bin 656 gemi kılavuz kaptan alırken, 50 gemi ise geçişini yedekli tamamladı.İstanbul Boğazı'ndan ise en düşük sayıda geçiş 3 bin 9 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 583 gemi ile martta yaşandı. 500 grostondan küçük 163 geminin geçtiği boğazdan boyu 200 metreden büyük bin 997 gemi geçti. Yılın ilk 6 ayında İstanbul'dan geçen tanker sayısı ise 4 bin 485 olarak gerçekleşti.İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl aynı dönemde ise 20 bin 709 gemi geçmişti.

Lyon Muhabir Akkale 

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