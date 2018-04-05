Türk bakliyatına Avrupa ilgisi - KONYA

- Emin Gül Tarım tabelası - Firma içinden görüntüler - Ürünlerden görüntüler - Çalışanlardan görüntüler - Firmanın Genel Müdürü Emin Gül ile röportaj - Konya 'da 29 yıldır faaliyet gösteren bir bakliyat işleme firması, Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 20 Avrupa ülkesine yıllık bin 500 ton bakliyat ihraç ediyor - Firmanın genel müdürü Gül: - "Birkaç palet ürünle başladığımız ihracatımız, bugün 100 konteynere ulaştı. 1 ve 2,5 kilogramlık paket ürünlerimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. İnşallah bin 500 ton olan ihracatımızı daha da artıracağız" - "Avrupa'da bakliyat ürünlerinde Türk markaları tercih ediliyor. Biz de kalitemizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz"KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya 'da 29 yıldır faaliyet gösteren bir bakliyat işleme firması, Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 20 Avrupa ülkesine yıllık bin 500 ton bakliyat satıyor.Merkez Selçuklu ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Emin Gül Tarım'ın 13 bin metrekarelik fabrikasında 40 işçiyle, çiftçiden tedarik edilen mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve bulgur işlenip paketleniyor.Firmanın Genel Müdürü Emin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe 1989 yılında küçük bir bakliyat dükkanında başladıklarını, bugün 20 bin ton bakliyat işleme ve paketleme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.
Türkiye'nin en büyük bakliyat tedarikçileri arasında yer aldıklarını belirten Gül, karşılaştıkları birçok zorluğa rağmen Avrupa'ya ihracat yapan bir marka haline geldiklerini ifade etti. - "2016 yılından itibaren ihracata ağırlık verdik"Gül, fabrikada eleme işlemine tabi tuttukları fasulye, mercimek, aşurelik buğday, nohut ve bulguru yurt içindeki marketlerde vatandaşların beğenisine sunduklarını anlattı. Gül, şöyle devam etti:"Büyük marketlerin tedarikçisi konumundayız. İç piyasada Türkiye'nin bütün şehirlerine ürünlerimizi gönderiyoruz. 2016 yılından itibaren ihracata ağırlık verdik. Ürünlerimiz yurt dışı piyasasında kalitesi ve lezzetinden dolayı ilgi görüyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesine bakliyat gönderiyoruz. Ürünlerimizin tercih edilmesinde Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler etkili. Avrupa piyasasına girmek çok zor ancak biz bu pazara iki yıl önce girmeyi başardık. Birkaç palet ürünle başladığımız ihracatımız bugün 100 konteynere ulaştı. 1 ve 2,5 kilogramlık paket ürünlerimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. İnşallah bin 500 ton olan ihracatımızı daha da artıracağız." - "Avrupa'da 20 ülkeye ihracatımız var"En çok ilgi gören ürünlerinin başında aşurelik buğdayın geldiğini belirten Gül, şunları kaydetti:"Avrupa'da 20 ülkeye ihracatımız var. Toplamda ise 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat tecrübemiz gün geçtikçe artıyor. Katıldığımız fuarlarda ürünlerimize gösterilen ilgi ihracata dönüştü. Gün geçtikçe talep artıyor. Avrupa'da bakliyat ürünlerinde Türk markaları tercih ediliyor. Biz de kalitemizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bazı Afrika ülkelerine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu da üretimimizin yüzde 5'ine tekabül ediyor. Ürünlerimizin satıldığı ülkelerden olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ihracatımız da ülkemize sağladığımız katma değer de artacak. Çiftçimizin kalkınmasına faydamızın olması bizi mutlu ediyor."