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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turizmde üst üste rekor büyüme beklentisi - NEVŞEHİR

Turizmde üst üste rekor büyüme beklentisi - NEVŞEHİR

- Turizmde üst üste rekor büyüme beklentisi - TÜRSAB üyelerinin Kapadokya'da gezisi - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın acentacılarla toplantısı - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile röportajTurizmde üst üste rekor büyüme beklentisi - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:"Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe ülkemizde turizm her geçen gün büyüyecek. Ben birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum"NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe ülkemizde turizm her geçen gün büyüyecek. Ben birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum." dedi.
TÜRSAB tarafından iç turizm pazarını hareketlendirmek ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla seyahat acenteleri yetkililerine yönelik Kapadokya turu düzenlendi.
TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu'na bağlı 130 seyahat acentesinin temsilcilerinin katıldığı program kapsamında, bölgenin tarihi ve turistik merkezleri gezildi.Grup, Göreme Açık Hava Müzesi ve Paşabağı mevkisini ziyaret etti.Seyahat acenteleriyle toplantı da yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, gazetecilere açıklamasında, Türkiye’nin değişik bölgelerindeki acenteleri diğer bölgelerdeki acentelerle tanıştırmak ve bölgeyi tanıtmak amacıyla organizasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.

Bağlıkaya, 2019'da 50 milyon turist, 40 milyar dolar hedeflerinin olduğunu belirterek, bunu yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Hedefi tutturmak için yurt dışı fuarlarına katıldıklarını aktaran Bağlıkaya, şunları belirtti:"Klasik Avrupa pazarlarımızdaki dönüşler hala 2015 yılının altında. Dolayısıyla 3,5 - 4 milyon bir turist eksiğimiz hala var. 2019 yılında bu turist eksiğinin tamamlanacağını düşünüyoruz. 2019 yılının 2015 yılının üzerinde bir performansla gideceğini düşünüyoruz. Onun dışındaki diğer alternatif pazarlarımız da yine aynı şekilde devam edecek diye düşünüyoruz ki 50 milyon rakamı telaffuz ediliyor. Aksi takdirde dünya turizminin yüzde 6 büyüdüğü bir ortamda geçen sene 3 misli bir büyüme sağlamış Türk turizminin 2019'da 3 misli büyüme hedefi çok ciddi. Neye güveniyoruz? Daha önceden Türkiye'ye gelme alışkanlığı olan turistin hala Avrupa'dan dönmemiş olmasından ve 2019'da bize geri dönüş yapacağını düşündüğümüzden böyle yüksek hedefler koyuldu." - "Turizm rekor yıllar yaşayarak büyüyecek"Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe ülkemizde turizm her geçen gün büyüyecek. Ben birkaç sene üst üste rekor yıllar yaşayarak büyüyeceğini düşünüyorum. Cari açığa, ekonomiye, istihdama katkısı malum. 54 sektöre iş veren bir sektörden bahsediyoruz. Çok önemli bir sektör. Stratejik bir sektör. Hem sivil toplum örgütleri hem de bu mesleği yapan meslektaşlarımız gerçekten çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. İnşallah bütün hedefleri başaracağız." diye konuştu.

Kültür Turizmi Fedakarlık Yurt Dışı Milyar Dolar Sivil Toplum 

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