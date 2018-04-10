Turizm cenneti Marmaris’te yılda 220 ton çilek üretiliyor

-Seraların iç görüntüsü

-Ayrıntı çilek çekimi

-Çiftçi röportajı

-İlçe Tarım Müdürü röportaj



( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yılda 220 ton çilek üretimi yapılıyor. Pazarda kilogramı 10 TL’den satılan çilek üreticinin yüzünü güldürüyor. Turizmde dünya çapında bilinen Marmaris, çilek üretimi ile de adından söz ettirmeye başladı.

Başta Karaca Mahallesi olmak üzere seralarda üretilen çilekte hasat başladı.

Yaklaşık 3 ay hasadı devam edecek olan çilekte fiyatın yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor. Pazarda 10 TL’de alıcı bulan çilekte fiyatın, kiraz hasadının başlamasıyla birlikte düşeceği tahmin ediliyor. Çilek üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nejmettin Kaya, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. İlçede 50 dekarlık bir alanda çilek üretimi yapıldığını belirten Kaya, “Çilekte hormon kullanılmaz. Çünkü, çilek dişi organların kullanılmasıyla oluşan bir meyvedir. Tüketicilerimiz, gönül rahatlığıyla çilek yiyebilirler. Üreticilerimize, üretici kayıt defteri veriyoruz. İlacı ne zaman vermişse bilgilerde yazan hasat zamanına uymak zorunda. Bizim hormon açısında bir sıkıntımız yok“ dedi.

İlçede üretilen çilek miktarı hakkında da bilgi veren Kaya, “Marmaris’te yıllık 220 ton çilek üretimi yapılıyor. En çok çilek üretimi Karaca Mahallesi’nde yapılıyor. Kısmen de Orhaniye, Turgut gibi mahallelerimizde yapılıyor. Bizde çilek üretiminin yapıldığı 50 dekarlık bir alan var. Türkiye’de ilçe bazında baktığınızda bu oran çok büyük bir oran. Sadece çilek üretimi yapan çiftçilerimize değil, diğer ürünleri üreten çiftçilerimizi de hafta en az bir defa ziyaret ediyoruz. Hangi sorunlarla karşılaştıklarını tespit edip, birlikte çözüm üretiyoruz“ şeklinde konuştu.

Karaca Mahallesi’nde çilek üretimi yapan ve ürünlerini aracısız halka ulaştırdıkları için mutlu olduklarını belirten Mehmet Tosun'da “Üreticiyiz, kendi ürettiklerimiz malları satıyoruz. Çileklerimiz gördüğünüz gibi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün denetimi altında. Onların sayesinde verimli bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. Arada bir komisyoncu olmadan ürünlerimizi satıyoruz, bu çok güzel bir şey. Çileğin kilogramını 10 TL’den satıyoruz. Bundan aşağısı kurtarmıyor. Fiyatlar bu şekilde giderse çok memnunuz” diye konuştu.

Çilek üretiminin baba mesleklerinin olduğunu söyleyen Nahit Uysalcan ise, şu ifadeleri kullandı: “Çilek üretimi zor ve masraflı bir şey. Ürünlerimizi pazarda satıyoruz. Kilogram fiyatını 10 TL’den satıyoruz. Fiyatlar şuanda normal. Ancak kiraz hasadının başlamasıyla birlikte çilek fiyatları da düşecekdir. Kiraz hasadı 1 ay gibi kısa bir süre devam ettiği için halkımız kiraza yöneliyor”

