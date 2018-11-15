Turhan: '(Yap-işlet-devret modeli) Yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum' - ANKARA
Turhan: "(Yap - işlet - devret modeli) Yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 11 - Bakan Cahit Turhan: "Yap - işlet - devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum."