Turhan, Türk Telekom 'Tam O An' Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Detaylar - ANKARA Haberi
Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Detaylar - ANKARA - Sergiden detay - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kurdele kesmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın sergiyi gezmesiANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
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