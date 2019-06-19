Turhan: 'Kocaeli'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük' - KOCAELİ Haberi
Turhan: " Kocaeli 'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük" - KOCAELİ - Bakan Turhan'ın konuşması" Kocaeli 'yi uluslararası ticaret merkezine dönüştürdük" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (2) - " Kocaeli 'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor. Bu yatırımlarla Kocaeli 'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük" - " Kocaeli için kritik önemdeki demir yolu projesini de hayata geçireceğiz. O da, Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - İstanbul Havalimanı - Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat, İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir"KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, " Kocaeli 'nin ulaşım ve erişim hizmetleri için 12 milyar 145 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. YİD kapsamında yapılan yatırımları da kattığımızda bu rakam 25 milyar 280 milyona çıkıyor. Bu yatırımlarla Kocaeli 'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük." dedi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Bakan Turhan, Avrupa ile Orta Doğu arasında geçiş koridoru üzerinde bulunan Kocaeli 'nin, İstanbul'a olan yakınlığıyla da büyük bir avantaja sahip şehir olduğunu, kentin İstanbul'dan sonra Türk imalat sanayi üretimine yaptığı yüzde 13'lük üretim katkısının bu durumu gözler önüne serdiğini söyledi.
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