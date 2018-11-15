Turhan: 'Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi' - ANKARA
Turhan: "Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 15 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor."Bakan Turhan:"Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız."