Turhan: '(İstanbul Havalimanı öncesi) Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk' - ANKARA İzle
Turhan: "(İstanbul Havalimanı öncesi) Afrika - Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk" - ANKARA - Anadolu Ajansı Editör Masası - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 7 - Bakan Turhan: (İstanbul Havalimanı öncesi) Afrika - Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var.