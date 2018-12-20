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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi - TUNUS Video

Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi - TUNUS Video

- Tunus lu öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı önünde toplanması - Tunus lu öğretmenlerin protesto gösterisinden detaylarTUNUS (AA) - Tunus 'ta ortaokul ve liselerde görev yapan binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenledi.
Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikasının çağrısıyla Eğitim Bakanlığı önünde başladı.
Eğitim Bakanlığı önündeki bazı göstericiler, üzerinde "görevi bırak" yazılı pankart taşıyarak, Eğitim Bakanı Hatim bin Salim'in istifasını istedi. Göstericiler, "Halk vergi adaleti istiyor", "Eğitimin ıslahı, öncelikli milli mesele" şeklinde slogan attı.Sendika Başkanı Lesad el - Yakubi, yaptığı konuşmada, isteklerinden vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmanın ihanet olduğunu söyledi.

Mücadelelerinin vatan için onur ve şeref mücadelesi olduğunu dile getiren Yakubi, "Milli mücadeleden geri kalmayın." çağrısı yaptı.Göstericilerden Abdussettar el - Amduni, AA muhabirine, ücret artırımı ve erken emeklilik haklarının verilmesini istediklerini söyledi.

Lise Öğretim Genel Sendikası, 26 Kasım'dan bu yana okullardaki sınavların boykot edilmesi çağrısı yapıyordu.

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