Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tunus 'Yeni İpek Yolu' projesine katılmayı planlıyor - TUNUS

Tunus 'Yeni İpek Yolu' projesine katılmayı planlıyor - TUNUS

Tunus "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planlıyor - TUNUS

: - İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılanlar ve konuşmacılar - Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı'nın sempozyumdaki konuşması - Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı'nın açıklamaları - Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac ile röportajÇin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne Tunus 'un da katılmayı planladığı bildirildi.
Başkent Tunus 'ta İpek Yolu Projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma katılan Tunus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Baştabçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek aylarda, "Yeni İpek Yolu" projesine katılmayı planladığını ifade etti.
Jeopolitik uzmanı Mehdi Tac da İpek Yolu projesinin, bölgesel ve uluslararası sistemi, jeopolitik ve ekonomi düzeyinde değiştireceğini ifade ederek, "Beş yıl önce trilyon dolarlık yatırımla başlatılan proje; deniz, kara ve teknoloji alanında altyapı kurulmasını hedefliyor." diye konuştu.

Teknoloji Bild Muhabir Dolar Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı