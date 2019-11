Tunceli'de organik bebekler marka oldu, ihracatı başladı

-kadınların örgü yapması

-yapılan bez bebekler

-Röportajlar



( TUNCELİ )- Tunceli'nin Hozat ilçesinde üretilen ve "HOBE" markasını alan organik bebek üretiminde 50 kadın istihdam edilmeye başlandı- Şuanda Türkiye genelinin yanı sıra Almanya'ya da bebeklerden satılmaya başlandı- Kadınlar, anlaşma olursa bir firmaya 100 bin adet inek örgüsü hazırlayarak 3 milyon lira gelir elde edecek TUNCELİ



- Tunceli’nin Hozat ilçesinde 10 kişiyle başlayan şuan da 50 kadının istihdam edildiği organik örgü bebek üretimi marka oldu, Türkiye dışında yurt dışına da satılmaya başlandı. Hozat İlçesinde 2017 yılında valilik ve kaymakamlık öncülüğünde, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İş-Kur İl Müdürlüğü desteğiyle kadınlara yönelik organik örgü oyuncak bebek yapımı kursu başlatıldı. 10 Kadınla başlayan kursların ardından Hozat kaymakamlığı koordinasyonunda "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu. Şuanda 50 kadının istihdam edildiği ve Hozat Bebek (HOBE) ismiyle markalaşan organik örgü bebek üretim atölyesinde kadınlar hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de sosyal hayatın içinde yer alıyor. Atölyede çizgi film karakterlerinin yanı sıra yöresel motiflerin yer aldığı bebekler de üretiliyor. Yurt içinde birçok ile bebeklerini gönderen kadınlar Almanya’ya da ihracat yapıyor. Son olarak bir süt firmasıyla proje çalışması yürüten kadınlar, projenin hayata geçmesi halinde 100 bin inek örgüsü yaparak 3 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor. Marka oldu, Almanya'ya kadar gitti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurduklarını belirten usta öğretici Seyran Dilekçi, “Atölye oluşturup 50 kadınımıza istihdam oluşturuldu. Kadınlarımız organik örgü bebek üretimini gerçekleştiriyor. Çok güzel gidiyor. Bu projeyi yaparken 10 kadın ile başladık. Fakat proje tutulduğunu gördük. Çok güzel şeylere imza attık. Örgü bebeklerimiz çok tutuldu. Almanya’ya kadar gitti. Türkiye’nin genelinde her yere vardık. 50 kadın bir arada 3 yıldır bu projeyi devam ettiriyoruz. Kadınlarımız bu projenin peşini bırakmıyor. Plastik oyuncaklar kanserojen maddeler içeriyor. Biz çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Ben de plastiklere karşı rekabet olsun diye özellikle organik örgü bebekleri elde üretmeye başladım. Kaymakamımız ve valimiz çok destek verdi. İş-Kur bünyesinde projeler yapıldı. Tanıtımlar yapıldı ve güzel bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

100 bin adet İnek örgüsüyle 3 milyon lira gelir elde edecekler Çok güzel bir projelere imza attıklarını vurgulayan Dilekçi, “Almanya’nın Frankfurt iline gönderiyoruz. Çoğu yerlerine gidiyor. Arkadaşlar bizden alıp diğer yerlere satıyor. Taleplere yetişebiliyoruz. Kadınlarımız gerçekten el emeği ve göz nurunu döküyor. Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına göndermeye hazırız. Üretim tüm hızı ile devam ediyor. Bizden ayda 750 bebek isteyen kurumlara gönderdik. Yeter ki siparişlerimiz olsun. Kadınlar tabi ki her bebeğin ücretini kesinlikle alıyor. Kadınlarımızın gideceği bir yer ve ekonomisi yok. Çocuklarını okutan ve eve destek veren kadınlarımız var. Son olarak özel bir süt firmasından biri proje gerçekleştireceğiz. İnek örgüsü yapacağız. 100 bin adet sipariş vereceklerini söylediler. Eğer bu proje gerçekleştirirsek 3 milyon lira gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

Yaptığı bez bebekler ile aile ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getiren İlknur Sarısaltık (49), “Çünkü geçimimi bu bebeklerden sağlıyorum. Evimin hem erkeği hem kadınıyım. Buradan kazandığım para ile evimi geçindirmeye çalışıyorum. Bir bebek 2 günümüzü alıyor. Bebeğine göre değişiyor. Bebeklerimiz organik ve doğal. İçerisinde plastik katkı maddesi yok. Tüm aksesuarlarını kendimiz örerek yapıyoruz”ifadelerini kullandı. Bez bebek yaptıklarını aktaran Gülten Baran (52) ise, “Eve katkıda bulunuyoruz. Ben yaptım ve sattım. Onunla gelinime beşik aldım. Çok seviniyorum. Ürünlerimiz, el emeği göz nurudur. Sürekli buraya geliyoruz” diye kaydetti.





loading...