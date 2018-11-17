Tunceli’de genç çiftçilere 400 düve hibe edildi İzle

-Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in konuşması

-Düveleri kontrol eden veteriner hekimler

-Düvelerin araçlardan indirilmesi

-Düvelerle ilgilenen genç çiftçiler

-Projeden faydalanan genç çiftçilerin konuşması

-Dağıtım töreni



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de Genç Çiftçi projesi ile hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi çiftçilere düzenlenen törenle büyükbaş hayvanları teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde genç çiftçilere yönelik destekle ilgili tören düzenlendi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya ile çiftçiler katıldı.

80 genç çiftçiye toplamda 400 düve verildi.

Dağıtılan büyükbaş hayvanların genç çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Tuncay Sonel, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tunceli’ de genç çiftçilerimize destekleri devam ediyor. Bugün de çiftçilerimize 400 büyükbaş düve dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tunceli’ deki genç çiftçilerimiz çok başarılı. İl Tarım Müdürlüğümüzün de önemli çalışmaları var. Bakanlığımızın da Tunceli’mize vermiş olduğu büyük önem var. 2018 yılında genç çiftçilerimize 5 milyon TL destek sağlandı. Bugün toplamda 400 büyükbaş düveyi 80 çiftçi ailemize 5’er tane veriyoruz. Bu projenin toplam maliyeti 2 milyon TL. Projenin Tunceli’mize, çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak tüm emeği geçenlere Tuncelili çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükbaş hayvan desteği alan genç çiftçiler ise duydukları mutluluğu dile getirdi.

