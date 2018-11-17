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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tüketiciye patates ve soğandan bir kötü haber daha İzle

Tüketiciye patates ve soğandan bir kötü haber daha İzle

Patates detay

Hastalık Fiyat Artışı Kötü Haber Bulduk Yükselen 

-Soğanlar detay
-Halden detay
-Patates alan tüketiciler detay
-Tüketici Hasan Özdemir röp.
-Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan röp.
-detaylar

( ANTALYA - ÖZEL)- Patates ve soğandaki fiyat artışının ilkbahara kadar devam edecek- Küf hastalığı sebebiyle depolarda zarar gören ürünler sonrası fiyatları yükselen soğan ve patatesin, ilkbaharda gelecek yeni ürünlerle birlikte normal fiyatlarına döneceği kaydedildi- Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan:“Hiç kusura bakmayın patates ve soğanda bahar sezonunda yeni ürünlerin çıkmasına kadar fiyat artışı devam eder” ANTALYA

- Küf hastalığı sonrası fiyatları artan soğan ve patatesten yeni zam sinyali geldi. Mevcut ürünlerde depolarda yaşanan firenin yanı sıra ihracatın da etkisi olduğunu kaydeden Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, “Hiç kusura bakmayın patates ve soğanda bahar sezonuna yani yeni ürünlerin çıkmasına kadar fiyat artışı devam eder” dedi.
Antalya’da soğan ve patateste küf hastalığının ortaya çıkmasından sonra özellikle soğan fiyatları bir anda tavan yaptı. Hastalık sonrası perakende olarak 2.5 TL’den satılan soğan, 5 TL’ye kadar yükselirken, geçtiğimiz ay fiyatı 1.7 ile 2.0 TL olan patates de 2.60 TL bandını gördü. Sofraların vazgeçilmezi olarak görülen patates ve soğandaki artış son bir ayda sürerken, tüketiciye bir kötü haber daha Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan’dan geldi. Akcan, patates ve soğandaki fiyat artışının yeni sezona, yani ilkbahara kadar süreceği öngörüsünde bulundu. “Bahara kadar devam eder” Patates ve soğanın eş değer ürünler olduğunu ifade eden Akcan, her iki üründe de fire olaylarının yaşandığını ifade etti.
Mevsimsel küf hastalığından dolayı ürün eksikliğinin yaşandığını kaydeden Akcan, “Borsa başkanımızda bunun uyarısını daha önce yapmıştı. Belki bir iki aya da kalmayacak fiyatların yükselmesi. Çünkü afaki bir eksiklik var patates ve soğanda. Patates 2,5 lira bandında, asıl fiyat değişikliği soğanda yaşandı ama patateste de artmasını bekliyoruz. Hiç kusura bakamayın patates ve soğanda bahar sezonuna yani yeni ürünlerin çıkmasına kadar fiyat artışı devam eder” dedi.
“Üretici de tüketici de mağdur olur” Fiyatlardaki yükseklikten memnun olmadığını dile getiren tüketicilerse, fiyatlardaki artışın suni olduğunu savundu. Patates ve soğanların stoklandığını öne süren tüketicilerden Hasan Özdemir, “Soğan patates almak için pazara geldik ama fiyatları çok yüksek bulduk. Türkiye gibi bir tarım ülkesinde bu fiyatlarla insanlar ne yapacak. Alım gücü az olan insanlar güçlük çekiyor. Bence bu hastalık falan değil, stoklamadan dolayı. Bazı kişiler kendi çıkarlarını düşünerek yaptığı bir şey. 10 lira olursa kim alacak? Biz 10 lira olursa almayız. Alım gücü zayıf olan insanlar var onları da düşünmek lazım. Bu fiyatları yüksek tutarlarsa zaten satamazlar. Üretici de tüketici de mağdur olur” diye konuştu.
(SM-
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