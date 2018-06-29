Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger - ANKARA
- Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşmasıTüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "(Türkiye ekonomisindeki) Bu dayanıklılığın ana nedenlerinden biri, Türk tüketicilerin büyüyen bir ekonomide sahip oldukları istek ve ekonomiye duydukları güvendir " - "Bu proje, yasaların uygunluğunu sağlayarak, tüketici hakları konusunda farkındalığı artırarak ve paydaşlar ile tüketiciler arasındaki iş birliğini geliştirerek Türkiye'deki tüketicinin korunmasını güçlendirecek"ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin dayanıklı ve dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Bu dayanıklılığın ana nedenlerinden biri, Türk tüketicilerin büyüyen bir ekonomide sahip oldukları istek ve ekonomiye duydukları güvendir." dedi. Büyükelçi Berger, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ankara 'da bir otelde düzenlenen "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Toplantısı"na katıldı. Berger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmiş yıllarda harici şoklara dayanıklı ve dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu dayanıklılığın ana nedenlerinden biri, Türk tüketicilerin büyüyen bir ekonomide sahip oldukları istek ve ekonomiye duydukları güvendir." değerlendirmesinde bulundu.Projeye AB'nin 1,8 milyon avro destek verdiğini belirten Berger, "Bu proje, yasaların uygunluğunu sağlayarak, tüketici hakları konusunda farkındalığı artırarak ve paydaşlar ile tüketiciler arasındaki iş birliğini geliştirerek Türkiye'deki tüketicinin korunmasını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.Berger, büyük nüfusa ve dinamik tüketiciye sahip Türkiye'de, adil ve kurala dayalı bir piyasa ekonomisi için tüketici haklarının korunmasının hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nin bu hedefe katkıda bulunacağının altını çizdi.Modern AB ekonomisinin, tüketici haklarını korumayı hedeflediğini dile getiren Berger, "AB'nin tüketici politikası özellikle dijital platformda, online alışveriş ve her gün dönüşen online finansal hizmetler konusundaki bazı sosyal ve ekonomik zorluklara da uyum sağlamalı." şeklinde konuştu. Büyükelçi Berger, Birliğin bu konuda uzun vadede tüketicilerin, seçme, bilgilendirme ve tüketici hakları konusunda farkındalığını artırma yollarıyla ve anlaşmazlık durumunda çözüm sunarak güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.Avrupa Komisyonunun nisan ayında "Tüketiciler için Yeni Anlaşma" sunduğunu anımsatan Berger, söz konusu anlaşma çerçevesinde bu alanda faaliyet gösteren bazı nitelikli kurumların yaptırım gücü artırılarak dava açabileceklerini, tüketiciler adına temsil edilebilir adımlar atmalarının sağlanacağını ve tüketicilerin sanal faaliyetlerinin korunmasını artıracağını kaydetti. Berger, Komisyonun sunduğu bu yeni anlaşmanın iş dünyası ve tüketicileri korumaya yönelik daha adil bir ortak pazar oluşturulmasını hedeflediğini belirterek, "Türkiye, 1995'te Gümrük Birliğine dahil olmasıyla sanayi ürünleri bazında AB Ortak Pazarının bir üyesi. Türkiye'nin yüksek düzeyde tüketici korumasına sahip olma yolundaki ilerleyişi hem Türkiye'ye hem de AB'ye fayda sağlayacak." şeklinde konuştu. AB ile Türkiye arasında ekonomik alandaki teknik iş birliği ve diyaloğun bu gibi projelerle görünür kılınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Berger, başarılı bir uygulama sürecinden sonra projenin sonuçları hakkında bilgi edinmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bir parçası olarak tüketicinin koruma sistemini ve işlevselliğini güçlendirmek, bunun AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi ve bu alandaki iyi uygulama örneklerinin ülkeye kazandırılmasını hedefliyor.Mayıs 2018'de başlayan ve iki sene sürecek projenin, ana paydaşlar arasında farkındalık düzeyini artırarak, tüketici haklarına yönelik iletişimi güçlendirerek ve sistemdeki uygulamaları geliştirip iyileştirerek bu amaca hizmet etmesi bekleniyor.