Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal: “Güven damgası olan siteleri tercih edin”

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE (IHA) - Son günlerde gündemde olan internet üzerinden yapılan dolandırıcılığa yönelik Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, e-ticarette uygulanmaya yeni başlanan güven damgalı internet sitelerinin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.Tüketiciyi koruma haftası kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kocatepe Konferans Salonunda ‘Tüketici Mevzuatı ve Tüketici Hakları’ konulu panel düzenlendi.

Kırıkkale İl Ticaret Müdürlüğü ve Hukuki Araştırmalar Derneği ortaklığıyla düzenlenen panelin açılış konuşmasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, "Devlet; Anayasanın 182. maddesinde bahsedildiği gibi tüketiciyi korumakla elbette yükümlü, sorumlulukta bakanlığımıza yüklenmiş. Ama, en önce bilinçli olarak biz kendimizi koruyacağız. Kendi önlemlerimizi alacağız, ondan sonra yine bir sıkıntı varsa devletin desteğini alacağız. Devlette bu ilgili sıkıntılarla ilgili yasaları, gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Gençlerin alışveriş yöntemi artık değişti. İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapıyor. Önceden bilgisayarlarla yapıyorduk, artık cep telefonlarımızla alışveriş yapar hale geldik. Tabii bu alışverişleri yaparken güvenliği karşıdakinin samimiyetini veya ticari anlayışını bilemiyoruz. Alışveriş yaptığımız internet sitelerinin güvenli olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Geçen ay içerisinde bakanlığımız internet ticaretinde güven damgası ile ilgili TOBB’la birlikte ortak bir anlaşma yaptı. Bundan sonraki süreçte yine internet siteleri üzerinde güven damgası olan sitelerden alışveriş yapmanızı, ben bizzat konunun içerisinde biri olarak size tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden piyasa değerinin çok altına satış yapan siteler üzerine açıklamalarda bulunan Ahmet Erdal, “Ucuz ürün alıyoruz diye marka değeri olan ürünleri piyasa fiyatının çok altında satana sitelere lütfen rağbet etmeyelim. Çünkü kesinlikle bu sitelerden gelen ürünler ya fason ürünler ya da istediğiniz ürünün dışında gelen ürünler ve para iadesi alamıyorsunuz. Birçok firma, 'com' uzantısı olan firmalar yurt dışında açılmış firmalar. Biz onları Türkiye’de de maalesef iletişim bilgileri olmadığı için veya yanlış adreslerle amaçları sahtekarlık olduğu için, dolandırıcılık üzerine olduğu için o internet sitelerine biz hiçbir şekilde yaptırım uygulayamıyoruz. Çünkü muhatap yok, çünkü ödediğiniz paralar direk yurt dışı bankalarına aktarılıyor. Dolayısıyla ne bu paraların iadesi söz konusu, ne de sizin istediğiniz ürünün sizin elinize gelmesi söz konusu” dedi.

Erdal, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda belirlenen sınırların illerde 6 bin 860 lira ve ilçelerde ise 4 bin 570 lira olarak güncellendiğine dikkat çekti. Program, panelist Hakim Özgür Karadağ, Prof. Dr. Hamdi Pınar, Doç. Dr. Ozan Can, Yard. Doç. Dr. Turan Şahin ve Yakup Güzel’in konu üzerine sunumlarıyla devam etti.

