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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

Nazmi ırgat konuşması

Toplantı Basın Açıklaması Bakanlık Asgari Ücret Basın Mensupları 

-Nurcan Önder konuşması
-Akansel Koç konuşması
-Asgari ücretli kadın soru cevap

( ANKARA ) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı ANKARA

– TÜİK, asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından taraflar basın açıklaması yaptı. Çalışma Genel Müdürü Önder, "TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar" şeklinde konuştu.
"Yaklaşık 170 lira fark var" Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğu belirterek, "Biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak açıkladı.
Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 liraydı. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum. Bizim tespitimiz var. Bunların tespitinin ne olduğu da belli değil. Biz 2 bin 385 lira diye açıklıyoruz, onlar onu da açıklamıyor. Onlar itiraz etmeye alışkın" ifadelerini kullandı. "Hesaplama yöntemi doğru değil" TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise toplantıda, TÜİK'in raporunda sadece gıdaya dayalı olarak bir hesaplama yönteminin masaya getirilmesinin çok doğru olmadığını ifade ettiklerini aktardı. Koç, "Yine geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi'nden gelen verilerle ilgili çekincelerimiz vardı. Bu yıl onları tekrarladık. Anayasamızda çok açık, 'asgari ücret tespit edilirken, geçim şartlarıyla ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alınır' diye çok net bir tanım var. Sadece TÜİK raporu değil Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının sunduğu raporları da dikkate alarak görüşlerimizi komisyonla paylaştık. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ile 2019 yılı hedeflerinin de mutlak suretle dikkate alınıp, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu veriler de göz önüne alınarak, bir hesaplama yapılmasında fayda görüyoruz" diye konuştu.
TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. Asgari ücretli çalışan Gülden Görmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görmez, "Umuyoruz ki istediğimiz rakamı elde edebileceğiz. Çünkü bu rakamlar kabul edilebilir rakamlar değil" diye konuştu.

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