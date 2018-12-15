TÜGİAD'ın yeni başkanı Şohoğlu oldu

-Jülide Sarıeroğlu konuşması

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 17'inci Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni başkanını seçti. Yeni başkan Anıl Alirıza Şohoğlu oldu. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 17'inci Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni başkanını seçti. Düzenlenen genel kurul toplantısında yeni başkan Anıl Alirıza Şohoğlu oldu. Toplantıya Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Eski Genel Başkanı Ali Yücelen, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin yanısıra AK Parti Adana milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte sektörün önde gelen iş adamları katıldı.

Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında Türkiye’de kadınların bu kadar etkin ve iddialı olduğu bir dönemde, TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği) adının Türkiye Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi temennisini dile getirerek, yönetimde daha fazla kadınlarımıza yer verilmesini istediğini belirtti.

"Türkiye’yi G-20 zirvesinde Avrupa Genç Girişimler Konfederasyonunda temsil eden tek uluslararası derneğiz" TÜGİAD’a 17'nci dönem genel başkanı olarak hizmet vereceğini açıklayan Anıl Alirıza Şohoğlu, "Beraber uzun süre yol yürüdüğüm sevgili Ali Yücelan’a veda etmenin hüznünü yaşıyoruz. 32 yıllık bir dernek olan TÜGİAD'ın çok büyük bir geçmişi, bir kültürü var. Bu kültürü ve geçmişi yeni projelerle, yeni dönemde tekrar devam ettireceğiz. 11 yıllık emeğin sonunda bayrak bana geçti, bende benden sonra başka bir arkadaşıma devredeceğim. Yaklaşık 830 üyeden oluşan bir derneğiz. Bu dernekte; İstanbul, İzmir, Bursa ve Çukurova’dan bir çok iş adamı bulunuyor. Sanayici, inşaatçı bir çok sektörden insan var. Teknolojik çalışmalara önem vermeye başladık. Bu yeni dönemde de bu tür yatırımlara ve girişimcilik hamlelerine devam edeceğiz. Aynı zamanda yurt dışında biz etkin bir derneğiz. Türkiye’yi G-20 zirvesinde Avrupa Genç Girişimler Konfederasyonunda temsil eden tek uluslararası Genç İş Adamları Derneğiyiz. Bunu artmasını sağlayarak devamını sağlayacağız. Üyelerimizin yurt dışında kendi paydaşları ve iş yapma olanaklarını sunacağız ve heyet ziyaretleri gerçekleştireceğiz” açıklamalarında bulundu. TÜGİAD 17'inci dönem yönetim kurulunda yer alan kişiler şöyle açıklandı; Anıl Alirıza Şohoğlu, Kürşad Badem, Gürkan Yıldırım, Oğuzhan Küçükoğlu, İsmail Işık, Nilüfer Çevikel, Can Yavaş, Ali Güven, Ali Güral, Cem Yüksel, Arcan Yüksel, Mehmet Murat İsen, Selin Açık, Enis Tahsildaroğlu, Mustafa Kemal Sözkesen, Umut Önder Altıntaş, Tolunay Yıldız, Berrak Kutsoy, Can Çavuşoğlu, Sarper Hamzagil, Ali Efe Bezci, Robert Ben, Özgür Erdem İncesu, Bahadır Çağlayan, Baran Çağlayan, İrem Savcı, Elif Bilge Olağaner, Alparslan Taşyakan, Ömer Özkan, Melih Sebastien Durmuş olarak belirlendi.

