Tüfenkci: 'Türkiye 2018'de yüzde 5 buçuğun üzerinde bir büyüme yakalayacak' - ANKARA
Tüfenkci: "Türkiye 2018'de yüzde 5 buçuğun üzerinde bir büyüme yakalayacak" - ANKARA - Ankara Üniversitesi - Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kürsüdeki konuşmasıANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı'na katıldı.