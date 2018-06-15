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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tüfenkci: 'Reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz' - MALATYA İzle

Tüfenkci: 'Reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz' - MALATYA İzle

Tüfenkci: "Reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz" - MALATYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin esnaf ziyareti - Bülent Tüfenkci ile röportaj"Reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Türkiye büyüdüğünde üretim, ticaret hacmi artıyor. Şu anda Türkiye'nin 236 milyar dolarlardan aldığımız dış ticaret hacmini 841 milyar dolarlara çıkardık. Esasında bu rakam Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi" - "Biz bu noktadaki büyüme hedefimizi ve isteğimizi devam ettireceğiz. Ekonomide sağlıklı büyüyeceğiz. Ekonomimizin mali disiplininden ödün vermeden, reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz. İhracat, sanayi üzerinden büyüyeceğiz ve bunu da vatandaşlarımız hissediyor" - "Esnafın kredi limitlerini yükselttik. Esasında bunlar esnafa ne kadar destek verdiğimizin göstergesidir. Esnafımızdan 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi almayacağız"MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz büyüme hedefimizi ve isteğimizi devam ettireceğiz. Ekonomide sağlıklı büyüyeceğiz. Ekonomimizin mali disiplininden ödün vermeden, reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz. İhracat, sanayi üzerinden büyüyeceğiz ve bunu da vatandaşlarımız hissediyor." dedi.
Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile güçlü büyüme gösterdiğini söyledi.

Sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdiğini anımsatan Tüfenkci, bu rakamların ciddi anlamda olumlu etki yaratarak beklentileri aştığını kaydetti.
Tüfenkci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve herkesin bundan bir şekilde nasibini aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Türkiye büyüdüğünde her yıl emeklilerimize 1 milyon lira verme sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimiz bu paralarını alıyor. Türkiye büyüdüğünde üretim, ticaret hacmi artıyor. Şu anda Türkiye'nin 236 milyar dolarlardan aldığımız dış ticaret hacmini 841 milyar dolarlara çıkardık. Esasında bu rakam Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi. Biz bu noktadaki büyüme hedefimizi ve isteğimizi devam ettireceğiz. Ekonomide sağlıklı büyüyeceğiz. Ekonomimizin mali disiplininden ödün vermeden, reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz. İhracat, sanayi üzerinden büyüyeceğiz ve bunu da vatandaşlarımız hissediyor." - Esnafa vergi kolaylığıEkonomiye "kötü" diyenlerin çarşı ve pazarları dolaşması gerektiğini söyleyen Tüfenkci, her yerin canlı ve işlek olduğunu ifade etti.
Bakan Tüfenkci, esnaf için özel tedbirler aldıklarını ve teşvikler verdiklerini ifade ederek, esnafın kullanacağı kredilerde faizleri yüzde 4'lere kadar düşürdüklerinin altını çizdi.Esnafın finans ihtiyacını giderdiklerini belirten Tüfenkci, "Esnafın kredi limitlerini yükselttik, esasında bunlar esnafa ne kadar destek verdiğimizin göstergesidir. Esnafımızdan 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi almayacağız. 9 bin liranın altında kazancı varsa vergi ödemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kazancı Muhabir Milyar Dolar İhracat Dış Ticaret 

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