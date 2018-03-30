Tüfenkci: 'Esnafımızın AVM ile şikayetlerine kulaklarımızı tıkamış değiliz' - ANKARA
Tüfenkci: "Esnafımızın AVM ile şikayetlerine kulaklarımızı tıkamış değiliz" - ANKARA - Ankara Üniversitesi - Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kürsüdeki konuşmasıANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı'na katıldı.