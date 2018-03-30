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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tüfenkci: 'Esnafımızın AVM ile şikayetlerine kulaklarımızı tıkamış değiliz' - ANKARA

Tüfenkci: 'Esnafımızın AVM ile şikayetlerine kulaklarımızı tıkamış değiliz' - ANKARA

Tüfenkci: "Esnafımızın AVM ile şikayetlerine kulaklarımızı tıkamış değiliz" - ANKARA - Ankara Üniversitesi - Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kürsüdeki konuşmasıANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı'na katıldı.

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