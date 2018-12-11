TSPB'nin 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - SPK Başkanı Taşkesenlioğlu - İSTANBUL
- SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Kurulumuz 2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 350 milyar TL borçlanma araçları, 24 milyar TL kira sertifikaları, 23 milyar TL pay senedi, 13 milyar TL de fon payları olmak üzere toplam 410 milyar TL menkul kıymet ihracına izin vermiştir. Aynı dönemde piyasalarımızda işlem gören özel sektör menkul kıymet stoku 127 milyar TL pay senedi, 62 milyar TL borçlanma araçları olmak üzere toplam 189 milyar TL tutarına ulaşmıştır." dedi.