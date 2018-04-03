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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
TSK'nin yeni 'gözü' Retinar - ANKARA İzle

TSK'nin yeni 'gözü' Retinar - ANKARA İzle

TSK'nin yeni "gözü" Retinar - ANKARA - Tanıtım filmi - Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, TSK envanterine girdi - İhracat başarısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlanan Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında başarıyla görev yapabiliyorANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi.Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.Bir süredir Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından sahada değerlendirilen Retinar PTR, ortaya koyduğu başarılı performansı yurt içinde de siparişe dönüştürdü. TSK envanterine giren Retinar PTR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, bu ürün ailesinin taşınabilir modelini oluşturuyor.Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor. İki personel tarafından özel sırt çantasında rahatça taşınabilen Retinar PTR, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yerde kolayca kullanılabiliyor. - Güvenli bölgeler oluşturuyorTespit edilen hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor.Retinar PTR, radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana geliyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor.Radar sistemi, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor. - Tehditleri önlemede zaman kazandırıyorKamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında da gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veren Retinar PTR, araç üstü kullanım, wi - fi ile uzaktan erişim, tablet ve akıllı telefon uygulamaları gibi farklı kontrol seçenekleri sunuyor. Retinar PTR, mevcut kamera ve silah sistemlerine de entegre edilebiliyor.Retinar PTR ile güvenli bölgeye yönelik hareketler kilometrelerce öteden hızlı şekilde görülebiliyor, önlem alınabiliyor, bu da tehdidin etkisiz hale getirilmesinde ilave avantaj sağlıyor.Bu sistem, birlik ve kuvvet koruması, kritik tesis, havaalanı, sınır ve sınır kapısı, devriye güvenliği gibi görevlerde etkin şekilde görev yapabiliyor.

Güvenli Bölge Güvenlik Güçleri Akıllı Telefon Dizüstü Bilgisayar Sınır Kapısı 

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