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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Toroslar'ın gelinliğini koruma projesi...30 bin ile başlanan kardelen üretimi 2 milyona ulaştı İzle

Toroslar'ın gelinliğini koruma projesi...30 bin ile başlanan kardelen üretimi 2 milyona ulaştı İzle

Kardelen Üretim parselinden detaylı görüntüler

Endemik Lyon Tarım Kardelen Soğanı 

-Kardelen çiçekleri
-Kardelen soğanları
-Firma yetkilisi Sedat Oğuz ile röportaj

( ANTALYA -ÖZEL) - Üretim fazlası kardelen ihraç edilecek ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde doğadaki kardelenleri korumak için hayata geçirilen proje kapsamında bir firma tarafından 2016 yılında 4 dönümlük alana dikilen 30 bin kardelen soğanının sayısı, oluşturulan yeni üretim parselleriyle 2 milyona ulaştı. Proje ile kardelenlerin anaçlıkları artırılarak doğadaki yıpranmaların önüne geçilmesi planlanıyor. "Torosların gelinliği" olarak adlandırılan, Antalya'nın Akseki ilçesi yaylalarında kendiliğinden yetişen ve Avrupa'da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanlarının, tarım arazilerinde çoğaltılarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor. Kardelen soğanı ticareti yapan firma yetkilisi Sedat Oğuz, kendilerine ait arazide kardelen soğanı üretimi ve üretilen kardelenin ihracatını yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığından 2015 yılında izin aldıklarını, uygulamaya konulan ihracatı yapılan soğanlı bitkiler için 2016 yılında damızlık parseller oluşturmaya başladıklarını söyledi.

İlçede bu uygulamayı Çimi Mahallesi'nde 1 dönümlük alanda başlattıklarını belirten Oğuz, "İlk yıl bir dönüm araziye 30 bin adet kardelen üretim parseli oluşturdu. İkinci yıl yavrularını alarak yeni anaç parseller oluşturarak üretime devam ettik. Dördüncü yılda ise yani bu yıl hasat zamanına kadar bu sayıyı 2 milyon kardelen soğanı ve tohum elde edeceğiz" dedi.
Damızlık parsellerden elde edilen ürünlerle üretim parselleri oluşturulduğunu anlatan Oğuz, "Üretilen soğanların ihracatı yapılacak. Bu şekilde doğadaki kardelen çeşitleri yaşam alanlarından toplanmayacak, üretim parsellerinden sökülen soğanların ihracatı gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmanın amacı bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlamak ve kardelen neslinin doğadaki varlığını korumak" dedi.
Bakanlık ciddi tedbirler alıyor Kardelen soğanının Akseki'de bu yıl sökümünün yasakladığını hatırlatan Oğuz, "Tarım Bakanlığı endemik süs bitkileri konusunda çok ciddi tedbirler alıyor. Kardelenin üretimi yapılarak satılmasını istiyor. Biz de kendi arazilerimizde bunu yetiştirerek ihracatını yapıp ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. 3 yılını dolduran kardelen soğanının köklerinde yaklaşık 25-30 civarında yavru meydana geliyor. Bunların ihracata gidecek olanlarını ayırıp, yavrularını yeniden üretim parselleri oluşturduk. Ayrıcı çiçeklerinde oluşan tohumları ise alıp yeniden üretim alanlarına ektik" diye konuştu.

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