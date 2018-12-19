Toprağı serasından çıkardı, gelirini 5'e katladı İzle

-Çileklerden detay

-Çileklerin toplanması detay

-Alper Yeğen detay

-Alper Yeğen röp

-Toplanan çileklerden detay



( ANTALYA - ÖZEL)- Topraksız çilek üretimi ile gelirini 5 kat arttırdı, giderini 5 kat azalttı- Aynı alan üzerine 6 bin fide dikerken şimdi 25 bin fide dikiyor- Topraksız çilek üretimi ile servetine servet kattı ANTALYA



- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi, topraklı olarak ürettiği çileklerin maliyetlerinden ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti. Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanan ve sektördeki ismi cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidesi diken çiftçi, rakamın topraklı üretimin 5 katı olduğunu ifade etti.

Çiftçi ayrıca gelirinin de 5 kat arttığını belirtti.

Aksu İlçesi’nde yaşayan 45 yaşında 2 çocuk babası Alper yeğen, 12 yıl boyunca topraklı çilek üretimi yaptı. Topraklı çilek üretimin maliyetlerinden ve işçiliğinde zorlanan Yeğen, 2012 yılında kendisine ait 12 bin metrekare alanda topraksız çilek üretimine geçmeye karar verdi. Araştırmaları neticesinde kendisine ait alana topraksız üretim sistemini kuran Yeğen, 7 yıldır topraksız çilek üretimi yapıyor. 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidanı bulunan yeğen rakamın aynı metrekare üzerinde topraklı tarıma göre 5 katı olduğunu kaydetti.

Yetiştirdiği her bir çilek fidanından 1 kiloya yakın çilek aldığını kaydeden Yeğen, bu şekilde gelirini de 5 katına çıkardığını açıkladı.

6 bin dikerken 25 bine çıktı 6 yıldır katlı raflarda çilek yetiştirdiğini belirten Yeğen, “Aralık ayı itibari ile hasatımız başladı.

Bizim hasatımız Temmuz başına kadar devam eder. Bu 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidemiz var. Topraksız olduğu için kalitemiz iyi, rengimiz güzel. Tadı ise topraklı tarıma göre daha iyi. 2002 yılında Antalya’nın en büyük topraklı çilek üreticisiydim. Topraklardaki zorlukları görünce topraksıza geçtim. İşçilik masraflarından kaçmak ve maliyetlerini düşürmek için geçtim. Gayet memnunum. Toplamamız gayet kolay oluyor. Özel ürün işliyorum. Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikebilirsiniz. Bizim bu sistemde 25 bin fide dikiyoruz. Toprakta olsa toplama maliyetleri çok fazla oluyor. Topraklı tarımda bir dönüm alanda 4 ton ürün alınırken topraksız üretimde 18 ton ürün alınıyor. Gelir olarak 5 kat daha fazla kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda da masrafları 5 kat düşüyor.” açıklamasını yaptı. Cocopeat nedir? Cocopeat, hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanmış ve tarımda kullanıma elverişli hale getirilmiş bir maddedir. Cocopeat tamamen organik yapısı olması, içeriğinin pH yani asitlik değeri 5.8 ile 6.5 arasında olması ve su tutma kapasitesinin oldukça iyi olmasından dolayı tarımda kullanılmaya oldukça elverişlidir. Sıkıştırılmış olan cocopeat blokları, belli miktarda su ile sulandığında şişerek topraksı yapısına gelmektedir. (EG-

