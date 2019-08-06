Tokat'ta bal hasadı başladı

-Protokol üyelerinin arı kıyafetlerini giymesi

-Yapılan ilk hasattan detaylar

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta bu yıl üretimi toplamda 500 ton olması beklenen balda ilk hasat yapıldı. Tokat'ta Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ormanlık alanda Arıcılar Birliği'ne bağlı tesislerde gerçekleşen törenle kentte bal hasadı başladı.

Gerçekleşen hasat törenine Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, protokol üyeleri ve arıcılar katıldı.

Arıcı kıyafetleri giyen protokol üyeleri ilk hasadı birlikte yaptı. Bu yıl kentteki bal rekoltesinin 500 ton olduğunu söyleyen Vali Balcı, "500'e yakın kayıtlı arı üreticimiz var. 200 tane de kayıt olma yönünde çiftçimiz var. Tokat florasıyla, faonasıyla, çiçeğiyle, doğasıyla arı üreticiliğinde çok elverişli bir bölgede. Bugün ilk hasadı arıcılar birliğimizin davetiyle gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Arı üreticileri Tokat balının kalitesinin yüksek bir bal olduğunu söyleyerek, bu sene Haziran ayında yağan yağmurlarla arıların canlandığını ve rekoltenin artış gösterdiğini söyledi.



Tören sonrasında Arıcılar Birliği Başkanlığı tarafından Tokat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik'e, kendilerine bölgede kurulan tesisler için yer sağladığı için plaket verildi.

Başkan Çelik plaketini İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum'un elinden aldı.

