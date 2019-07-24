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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tofaş üretime 21 gün ara verdi

Tofaş üretime 21 gün ara verdi

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( BURSA ) BURSA

Strateji Bayram Tatili Ticari Araç Emeklilik Modeller 


- Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak. Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, bayram tatiline giriyor. Türkiye'nin 4. büyük sanayi kuruluşu olan ve yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika, 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacağını KAP’a bildirdi. 7 bin çalışan 21 günlük bayram tatili yapmış olacak. Nisan ayında ise Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 3 vardiya olan çalışma sistemi 9 bin işçiden 7 bine düşünce 2 vardiyaya inmişti. Ayrıca 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların da yerine işçi alınmadı. Genel merkezi İstanbul’da olan, 350 bin metrekaresi kapalı, yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulu Bursa fabrikasında üretim yapan Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) da önemli stratejik üretim merkezinden biri. Tofaş, Bursa Fabrikası’nda, Egea sedan, hatchback ve station wagon modellerinin üretimini yapıyor. Dünyanın farklı kıtalarında farklı marka ve model isimleri ile pazara sunulan Egea, Fiat Tipo ve Dodge Neon markaları ile satılıyor. Tofaş, yeni Dobl projesi kapsamında Fiat, Fiat Professional ve RAM markalarına, Fiat ve Fiat Professional markalarına ise Fiorino üretimi yapıyor. Şirket aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütüyor.
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